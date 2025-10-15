Allianz Partners refuerza su defensa legal ante el aumento del 13% en las consultas jurídicas

El terreno legal sigue siendo un gran desconocido para muchas personas. Ante cualquier conflicto, barreras como la desconfianza en la justicia, los cambios constantes en la normativa, la falta de rapidez, el coste económico de los procesos o el desconocimiento sobre las leyes, llevan a gran parte de la población al conformismo y a acabar renunciando a sus derechos legales. Así lo refleja un estudio del sector legal español, que indica que un 42% no defiende sus derechos legales por pereza, un 35% por desconocimiento y un 23% por desconfianza.

Contar con un equipo especializado en esta materia puede ser de gran ayuda para afrontar con mayor garantía y seguridad cualquier percance legal. Datos recientes del Colegio de la Abogacía de Madrid lo corroboran: en 2024 se produjo un incremento del 13% en el número de personas atendidas con respecto al año anterior. En esta línea, el sector de los seguros no ha dejado de evolucionar, impulsado, sobre todo, por la tecnología y las nuevas demandas de los clientes. A través de soportes digitales, herramientas basadas en la inteligencia artificial y modelos de negocio flexibles, las empresas del sector han logrado mejorar la accesibilidad y el servicio ofrecido a los asegurados.

Es el caso de Allianz Partners, que ofrece asesoramiento jurídico y defensa legal tanto de forma reactiva como proactiva, ayudando tanto a prevenir como a resolver litigios. La empresa líder en seguros y asistencia destaca que algunos riesgos emergentes como la ciberseguridad, las estafas telefónicas o las suplantaciones de identidad han impulsado el crecimiento de estos servicios, que ya cuentan incluso con un servicio de urgencias 24 horas para aquellos casos que no puedan esperar al horario habitual.

La ventaja de contar con un equipo de expertos empieza por entender qué acciones se pueden tomar ante un conflicto, si conviene o no denunciar hasta recuperar daños y cuáles son las medidas preventivas útiles para que el conflicto no se vuelva a producir. Algunas de las consultas que el equipo de abogados y expertos de Allianz Partners atiende con más frecuencia son las relacionadas con daños causados por terceros, consumo —como banca, compras, garantías y suministros— y testamentos.

Paz Tejedor, Responsable de Asistencia Jurídica en Allianz Partners España, comenta: «Es normal sentirse perdido ante cualquier conflicto legal y, por ello, nuestro compromiso es apoyar a nuestros clientes para puedan enfrentarse a cualquier desafío. En Allianz Partners, nuestro objetivo es hacer de la Defensa Legal el escudo que proteja los derechos y libertades de nuestros asegurados, acompañándolos para que se sientan respaldados y con confianza en cada etapa de su proceso legal. Su tranquilidad es nuestra prioridad, y trabajamos incansablemente para proteger sus intereses legales».