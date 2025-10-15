HVR Energy y EVARM se alían para acelerar el despliegue del hidrógeno en transporte por carretera en España

HVR Energy y EVARM anuncian una alianza para impulsar el hidrógeno por carretera en España, ofreciendo conjuntamente vehículos adaptados e infraestructura de repostaje que permitan a empresas y administraciones adoptar la movilidad cero emisiones con garantías.

HVR: la red de hidrolineras que conecta España con el futuro

HVR Energy es una empresa española especializada en el desarrollo y operación de infraestructuras de repostaje de hidrógeno (hidrolineras). Tras el despliegue de su primera estación en Coslada (Madrid), la compañía avanza en un ambicioso plan de expansión que contempla 75 estaciones operativas en 2030, posicionándose como operador líder del hidrógeno renovable en España y referente en Europa.

El modelo ACTIVA, desarrollado por HVR, combina innovación tecnológica, flexibilidad operativa y costes competitivos, garantizando que los usuarios tengan acceso a repostajes fiables, rápidos y seguros, alineado con la estrategia europea de descarbonización y conforme a AFIR.

EVARM: pioneros en retrofit y vehículos de hidrógeno

Con más de una década de experiencia, EVARM es referente en diseño, fabricación, homologación y transformación de vehículos industriales hacia soluciones sostenibles. La compañía desarrolla vehículos de hidrógeno nuevos, camiones y minibuses, y ofrece la conversión (retrofit) de flotas de combustibles fósiles a sistemas de combustión de hidrógeno o con pila de combustible, una tecnología que reduce significativamente la huella de carbono sin necesidad de sustituir todo el parque móvil existente.

Entre sus logros destacan proyectos con vehículos pesados, autobuses, camiones de larga distancia y flotas municipales, que posiciona a EVARM como socio clave en la transición energética del transporte. EVARM abre nuevas instalaciones en Madrid para dar soporte directo a clientes y flotas que quieran pasar ya al hidrógeno.

Un ecosistema conjunto para los primeros usuarios del hidrógeno

La colaboración entre HVR ENERGY y EVARM supone una respuesta real a uno de los grandes retos del sector: la necesidad de desarrollar de forma simultánea vehículos y estaciones de repostaje. Gracias a esta alianza, los primeros usuarios dispondrán de un ecosistema de movilidad con hidrógeno, en el que flotas profesionales podrán acceder tanto a vehículos de hidrógeno listos para operar como a una infraestructura de repostaje en expansión a nivel nacional.

De esta forma, ambas compañías eliminan la principal barrera de entrada al mercado y hacen posible que las empresas que quieran liderar la transición energética puedan hacerlo sin esperar a que el mercado madure.

Declaración de HVR Energy

«Nuestra misión es acelerar el despliegue de la movilidad con hidrógeno en España y Europa. Gracias a esta colaboración con EVARM, los usuarios cuentan con una solución integral: vehículos disponibles y una red de repostaje en desarrollo que les permite operar desde hoy mismo», afirmó Santiago Ramas Director General de HVR Energy.

Declaración de EVARM

«Nuestro compromiso es ofrecer a las flotas una transición real y competitiva hacia el hidrógeno. La alianza con HVR garantiza que los vehículos que transformamos o producimos nuevos puedan contar con la infraestructura necesaria para operar de manera sostenible y sin limitaciones», señaló Xavier Ribas, CEO y Fundador de Evarm.