Avianca presenta en Madrid INSIGNIA, su nueva Business Class hacia Europa y fortalece su apuesta por el mercado español

Avianca, la aerolínea colombiana con más de 105 años de historia conectando el mundo, elige Madrid como escenario para presentar INSIGNIA by Avianca, su nueva experiencia de clase ejecutiva en vuelos hacia y desde Europa.

El lanzamiento se materializa en un espacio inmersivo ubicado en la calle Goya 36, abierto del 21 de octubre al 2 de noviembre, donde medios, líderes empresariales, agentes de viajes y clientes estratégicos podrán conocer de primera mano esta nueva propuesta.

INSIGNIA by Avianca refuerza la posición de España como mercado clave en la estrategia de la aerolínea, con conexiones directas entre Madrid, Barcelona, Bogotá, Cali y Medellín, siendo el país ibérico uno de sus principales mercados en Europa, ofreciendo actualmente 40 frecuencias semanales, que se incrementarán a 47 en diciembre de 2025.

Esta ampliación consolida su posición como una de las aerolíneas con mejor conectividad entre España y Latinoamérica, ya que, por medio del centro de conexiones en Bogotá, se puede acceder a más de 80 destinos en el continente americano.

El nuevo producto premium ofrece:

● Asientos Flatbed con reclinación de 180°, mayor privacidad y pantallas individuales de 16″.

● Gastronomía de autor, diseñada por los chefs colombianos Álvaro Clavijo y Catalina Vélez, reconocidos internacionalmente.

● Amenity kits exclusivos, creados por Mola Sasa en colaboración con mujeres de la comunidad indígena Gunadule, con productos de Loto del Sur.

● Más equipaje, prioridad en los mostradores y embarque, así como acceso a los Avianca Lounges.

«Con INSIGNIA buscamos no solo elevar la experiencia de volar, sino también consolidar a Avianca como referente en el segmento premium, conectando dos regiones clave para el turismo y los negocios», señaló Rolando Damas, director de ventas de Avianca para Europa y Norteamérica.

Un encuentro con la nueva aviación premium

La experiencia arrancará el 21 de octubre con un evento de inauguración que reunirá a periodistas, corresponsales internacionales, líderes del sector turismo y lifestyle, así como influencers de viajes y lujo.

Durante la jornada, los invitados podrán disfrutar de:

● Una degustación exclusiva inspirada en la cultura colombiana.

● La presentación oficial de INSIGNIA by Avianca, como nueva clase ejecutiva.

Un espacio abierto a vivir la experiencia

Tras la inauguración, el pop-up permanecerá abierto durante dos semanas con actividades especiales para grupos exclusivos de medios, creadores de contenido y clientes estratégicos.

«Queremos que cada visitante sienta lo que significa viajar con Avianca: hospitalidad, cercanía y excelencia, todo enmarcado en una experiencia premium que refleja lo mejor de Colombia para el mundo», destacó Rolando Damas, director de ventas de Avianca para Europa y América de Avianca.

España, punto estratégico para Avianca

España se consolida como uno de los mercados más relevantes para la aerolínea, que opera directamente más de 40 frecuencias semanales desde Madrid, Barcelona hacia Bogotá, Medellín y Cali, ofreciendo a los viajeros europeos una puerta de entrada privilegiada al continente americano, como lo es Colombia.

Con este pop-up, Avianca no solo presenta su nueva clase ejecutiva, sino que también reafirma su apuesta por acercar la experiencia de volar a las personas, llevando la esencia de Colombia y América Latina al corazón de Madrid.

Lo que encontrarás en INSIGNIA by Avianca

Disfruta de un espacio reservado para ti en #INSIGNIAbyavianca, la #NuevaExperienciaBusinessClassALatinoamérica, donde cada detalle te envuelve en confort mientras disfrutas de un ritual de descanso a 36.000 pies de altura. #ElevaTuFormaDeVolar

105 años volando para brindarte la mejor experiencia en un espacio único reservado solo para ti. #INSIGNIAbyavianca #NuevaExperienciaBusinessClassALatinoamérica #ElevaTuFormaDeVolar

Conexión cultural y sostenibilidad: descubre un amenity kit exclusivo, hecho con tela reciclada de botellas PET e inspirado en la comunidad indígena Gunadule. Una pieza colorida que fusiona tradición, inclusión y respeto por el planeta.

Alta gastronomía a bordo: una experiencia culinaria creada por chefs reconocidos que combinan los mejores ingredientes para deleitar tu paladar en las alturas.

Datos clave del evento

● Fechas del pop-up: 21 de octubre al 2 de noviembre de 2025

● Lugar: Calle Goya 36, Madrid

● Inauguración: 21 de octubre – acceso exclusivo para medios e invitados especiales