Karbon-X Corp. registra un crecimiento récord de ingresos y fortalece su posición financiera en el Q1 2026

Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) («Karbon-X» o «la Compañía»), empresa integrada verticalmente en soluciones climáticas, anunció sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre finalizado el 31 de agosto de 2025, registrando un crecimiento récord en ingresos y un fortalecimiento de su posición financiera, en línea con su plan estratégico.

El informe completo está disponible en el perfil de la Compañía en OTC Markets: www.otcmarkets.com/stock/KARX/overview

Los resultados del Q1 2026 destacan la sólida trayectoria de crecimiento de Karbon-X y su capacidad de ejecución en todas las áreas de negocio.

Aspectos destacados del primer trimestre de 2026

Crecimiento de ingresos

Karbon-X logró un crecimiento transformador a medida que sus operaciones de comercio de carbono se expandieron a nivel global.

Los ingresos alcanzaron 35,7 millones de dólares , un aumento del 27.883 % respecto a los 127.429 dólares registrados en el Q1 2025.

, un aumento del respecto a los registrados en el Q1 2025. Este crecimiento fue impulsado por el lanzamiento y la expansión de su filial de comercio de créditos de carbono, validando su modelo de negocio integrado en los mercados regulados y voluntarios.

Formación estratégica de capital

La Compañía fortaleció su estructura de capital mediante una gestión financiera disciplinada y el respaldo de los inversores.

Recaudó 3,88 millones de dólares en nuevo capital para acelerar su crecimiento operativo.

en nuevo capital para acelerar su crecimiento operativo. Convirtió 2,28 millones de dólares en deuda en capital, reduciendo obligaciones financieras futuras y reflejando la confianza de los inversores.

Estas operaciones posicionan a Karbon-X para mantener su escalabilidad y solidez financiera.

Mejora de la rentabilidad

El beneficio bruto aumentó a 293.869 dólares, frente a 33.331 dólares en el mismo trimestre del año anterior, evidenciando una mayor eficiencia operativa y apalancamiento financiero.

Refuerzo de la liquidez

El efectivo y equivalentes crecieron un 93 % , pasando de 704.346 a 1,36 millones de dólares al cierre del trimestre.

crecieron un , pasando de a al cierre del trimestre. Los activos corrientes totales aumentaron hasta 6,5 millones, frente a 5,8 millones del trimestre anterior.

Adquisición estratégica de cartera con alto potencial

La Compañía completó la adquisición de una cartera de proyectos de compensación de carbono valorada en 605.093 dólares , con un valor de mercado estimado superior.

valorada en , con un valor de mercado estimado superior. Esta operación refuerza la estrategia disciplinada de inversión de Karbon-X y su capacidad para asegurar activos ambientales de alto valor en condiciones favorables.

y su capacidad para asegurar activos ambientales de alto valor en condiciones favorables. Ante el endurecimiento de las regulaciones de carbono en EE. UU., la Unión Europea y China, la Compañía considera que su creciente inventario de créditos de carbono la posiciona para satisfacer la creciente demanda de soluciones climáticas verificadas.

Expansión operativa y ejecución global

Karbon-X continúa ampliando su infraestructura para atender la creciente demanda global de soluciones climáticas verificadas.

El inventario aumentó un 750 % , pasando de 99.644 a 847.017 dólares , reflejando el incremento en la producción de créditos de carbono y desarrollo de proyectos.

, pasando de a , reflejando el incremento en la producción de créditos de carbono y desarrollo de proyectos. La Compañía sigue avanzando en su plataforma digital de comercio de créditos de carbono, mejorando la transparencia, trazabilidad y liquidez del mercado voluntario.

«Este trimestre marca un momento clave y un punto de inflexión para Karbon-X», declaró Chad Clovis, CEO de Karbon-X Corp. «Nuestro crecimiento récord en ingresos y las adquisiciones estratégicas reflejan la fortaleza de nuestro modelo de negocio y la creciente demanda de créditos de carbono verificados. Con nuestra plataforma tecnológica en expansión y un equipo directivo fortalecido, estamos bien posicionados para liderar la próxima ola de innovación en el sector de la sostenibilidad.»

«Este rendimiento reafirma la coherencia entre nuestra estrategia, estructura y ejecución, y nuestro compromiso con la creación de valor a largo plazo para los accionistas», añadió Clovis.

Perspectivas

Tras este trimestre récord, Karbon-X planea continuar expandiendo sus operaciones de comercio, originando nuevos proyectos climáticos e integrando su infraestructura digital para responder a la demanda mundial de soluciones de carbono transparentes y confiables.

La Compañía también prevé seguir consolidando oportunidades dentro del mercado de carbono mediante fusiones y adquisiciones estratégicas alineadas con su plan de crecimiento a largo plazo.

Sobre Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) es una empresa de soluciones climáticas integradas verticalmente que ofrece servicios completos tanto en los mercados regulados como en los voluntarios.

Desde la originación de proyectos y cuantificación de emisiones hasta la verificación externa, emisión de créditos y su distribución en el mercado, Karbon-X garantiza transparencia e impacto en cada etapa.

La Compañía facilita la acción climática confiable no solo a empresas e instituciones, sino también a personas y consumidores que desean contribuir al cambio climático de manera tangible.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene declaraciones a futuro relacionadas con el desempeño financiero, la estrategia empresarial, los planes de crecimiento y la posición de mercado de Karbon-X Corp..

Estas declaraciones se basan en expectativas actuales y están sujetas a riesgos e incertidumbres que pueden hacer que los resultados reales difieran significativamente. La Compañía no asume obligación alguna de actualizarlas, salvo que la ley lo exija.