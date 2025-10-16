Nuevo Bálsamo relajante Gaultheria y Árnica: un clásico Karicia vuelve renovado

Por fin llega de nuevo a la Comunidad Karicia uno de los clásicos más queridos de los clientes de Karicia: el Bálsamo relajante Gaultheria y Árnica. Renovado, reformulado y mejorado, llega para convertirse en el aliado diario después del ejercicio, así como para aliviar molestias musculares, tensiones o pequeños golpes.

¿Qué es el Bálsamo relajante Gaultheria y Árnica?

Formulado y fabricado en su laboratorio propio con energía renovable y en pequeños lotes, lo que les permite cuidar cada detalle, respetar los ritmos naturales y crear un producto con alma y vibración propia.

Con una fórmula calmante en la que destacan la Gaultheria, el Árnica y el Harpagofito, el Bálsamo relajante Gaultheria y Árnica es el aliado para toda la familia para reducir las molestias musculares, la rigidez y la tensión articular, los pies cansados, así como también prevenir agujetas después del ejercicio o reducir la hinchazón de pequeños golpes.

Beneficios principales

Alivio profundo de la tensión muscular y articular, que se nota inmediatamente tras la aplicación del producto. Relaja contracturas, rigidez y molestias tras la actividad física o el estrés acumulado.

Después del ejercicio físico, relaja el cuerpo y la musculatura, facilitando un mejor descanso y previniendo las posibles agujetas el día después.

Calma piernas y pies inflamados tras largas caminatas o tras pasar muchas horas de pie y elimina la sensación de hormigueo.

Aroma reconfortante que ayuda a calmar cuerpo y mente.

Eficacia sensorial desde la primera aplicación: la piel lo nota, los músculos lo agradecen y uno lo siente. No solo alivia los músculos, sino también la mente y las emociones en procesos de estrés o sobrecarga.

¿Un cosmético o un producto fisioterapéutico?

La fórmula del Bálsamo relajante Gaultheria y Árnica va más allá de un simple cosmético, teniendo como punto clave, como todas las fórmulas Karicia, la salud. En este caso, más allá incluso de la piel. Ante el dolor muscular, de espalda o tensional, así como después de la práctica del ejercicio físico, se quiere que con el Bálsamo relajante Gaultheria y Árnica la relajación muscular se convierta en un momento holístico de autocuidado y bienestar.

No se trata solo de aliviar las molestias, sino de relajar también la mente y las emociones, consiguiendo un cuidado articular holístico que aporte sensaciones de relajación y alivio en total plenitud. En este sentido, cada ingrediente ha sido cuidadosamente seleccionado por su eficacia en la fórmula, su pureza y afinidad con la piel. Sin conservantes ni perfumes sintéticos, solo principios activos vegetales en su forma más pura y concentrada.

Además, la fórmula es 100% libre de cera de abeja y 100% vegana.

Por esta razón, el Bálsamo relajante Gaultheria es un imprescindible en cualquier hogar, por su eficacia calmante, pero también es perfecto para incluir en las consultas de masajistas, podólogos, terapeutas y fisioterapeutas.

Bálsamo relajante Gaultheria y Árnica: ingredientes principales

Aceite esencial de Gaultheria

Rico en Salicilato de metilo de manera natural, uno de los analgésicos vegetales más eficaces. Ayuda a reducir el dolor muscular y articular, alivia contracturas, tensiones y sobrecargas.

Árnica

Anti-inflamación natural: el Árnica ayuda a reducir la hinchazón, el dolor y las molestias tras golpes o contracturas. Cuida los músculos y articulaciones mientras alivia la piel inflamada.

Aliado en la recuperación muscular: repara tejidos, reduce la rigidez y aporta confort tras el esfuerzo físico. Además, ayuda a liberar tensiones acumulados y potencia el bienestar y el autocuidado.

Harpagofito

Calma las molestias en músculos y articulaciones, incluso en casos de rigidez o sobrecarga, aligerando la musculatura.

Cera de árbol de Carnabua

Cera vegetal rica en Provitamina A y Vitamina E, que aportan un efecto antioxidante y

regenerador a la piel, favoreciendo la recuperación muscular y reduciendo la inflamación.

Manteca de karité

Contiene Ácidos grasos, que protegen músculos y articulaciones, Triterpenos, que reducen la inflamación y las molestias, Vitamina E, que evita la rigidez, regenera y calma la piel, y Fitoesteroles, que alivian la pesadez y la rigidez muscular.

Innovación cosmética y tecnológica

Además de su fórmula innovadora, el Bálsamo relajante Gaultheria y Árnica también es una innovación tecnológica. Y es que el envase del producto contiene una etiqueta conectada con tecnología NFC que, al escanearse con el móvil, permite al usuario conocer información sobre la sostenibilidad de Karicia como marca cosmética, la trazabilidad del producto, sus ingredientes de la fórmula y muchos secretos más.

Esto ha sido posible gracias a un proyecto de Karicia en colaboración con Faca Packaging y Oktics, que han trabajado juntos en este packaging conectado que es un paso más en la innovación tecnológica en el sector de la cosmética.

Sobre Karicia Cosmética Natural

Son una empresa de cosmética natural comprometida con la salud de la piel: una piel bella es una piel saludable.

Su historia nace en los parajes rurales que se extienden entre el desierto de los Monegros y el Pirineo de Huesca. Un enclave que ha arraigado en su carácter 5 valores fundamentales en la relación del ser humano con la naturaleza y su entorno: Respeto, Sensibilidad, Atención, Pureza y Autenticidad.

En 2003 creamos Bindu 2013, su propio laboratorio cosmético, con un único objetivo fundamental: desarrollar y producir cosméticos verdaderamente naturales, que respeten la salud y las funciones básicas de la piel, sin alterarla. Porque como órgano vivo que es, consideramos que solo desde la salud se puede ensalzar la belleza de la piel. Así nace Karicia Cosmética Natural, una marca de cosméticos puros, eficaces y totalmente naturales, con la firme voluntad de ofrecer productos honestos y respetuosos con el organismo y el medio ambiente.