Owkin lanza K Pro, el primer copiloto de IA agente para biomedicina basado en razonamiento biológico

Owkin anunció hoy el lanzamiento de K Pro, su nuevo copiloto que introduce la IA agente avanzada en la investigación biomédica y el desarrollo farmacéutico.

K Pro ayuda a las empresas farmacéuticas y biotecnológicas a tomar decisiones más inteligentes a lo largo del ciclo de descubrimiento y desarrollo, aumentar las tasas de éxito clínico y generar conocimientos biológicos accionables lo suficientemente rápido como para transformar la dirección de sus programas.

Basado en una década de innovación en IA y desarrollado en estrecha colaboración con destacados socios académicos e industriales, K Pro está diseñado pensando en los científicos, pero también accesible a ejecutivos y responsables estratégicos.

A través de interacción en lenguaje natural, los usuarios pueden formular preguntas biológicas complejas y recibir respuestas clínicas y relevantes, unificando flujos de trabajo fragmentados en una experiencia de investigación impulsada por conocimiento.

En su núcleo, K Pro integra Owkin Zero, un modelo de lenguaje biológico ajustado que ejecuta razonamiento biológico con un rendimiento superior al de otros LLM líderes (puede consultarse el estudio completo).

Aprovechando conjuntos de datos biomédicos multimodales de alta calidad, K Pro ofrece a los investigadores acceso a uno de los mayores y más curados conjuntos de datos oncológicos multimodales listos para IA (incluido MOSAIC). Los clientes biofarmacéuticos y académicos pueden cargar de forma segura sus propios datos para aprovechar el razonamiento avanzado y las capacidades analíticas de K Pro.

«K Pro nos acerca a una inteligencia que evoluciona con la complejidad de la biología. Al combinar el razonamiento biológico avanzado con una arquitectura de copiloto agente, representa un paso clave hacia nuestra misión de alcanzar la Inteligencia Biológica Artificial Superior (BASI): una IA capaz de modelar y diseñar biología más allá de las capacidades humanas, para ofrecer terapias transformadoras más rápidamente», comentó Thomas Clozel, MD, cofundador y director ejecutivo de Owkin.

Resultados iniciales destacados

K Pro ya ha demostrado un impacto tangible en los procesos de investigación interna:

Aceleró la identificación de dianas farmacológicas en un 70 % (de más de 12 meses a 3 meses).

(de más de 12 meses a 3 meses). Desarrolló una estrategia de posicionamiento IND lista para presentación en cuestión de horas, en lugar de meses.

en cuestión de horas, en lugar de meses. Redactó una revisión especializada en un día, posteriormente publicada en una revista científica revisada por pares.

K Pro se basa en el enfoque probado de Owkin en IA agente aplicada al descubrimiento biomédico, validado mediante colaboraciones con líderes farmacéuticos como AstraZeneca, Bristol Myers Squibb y Sanofi.

Ben Mellows, director general de la biotecnológica Micregen, utilizó Owkin K para preparar su presentación ante inversores y compartió su experiencia:

«Queríamos comunicar eficazmente nuestra propuesta a los inversores, un proceso que normalmente lleva semanas de trabajo con todo nuestro equipo experto. Owkin K nos ayudó a condensar toda la información, mostrando cómo nuestra plataforma de células madre regenerativas puede transformar la atención sanitaria. El volumen de literatura que manejó fue enorme; habría sido casi imposible lograr ese nivel de análisis a la escala que Owkin K alcanzó en solo unas pocas sesiones.»

Resultados previos de la IA de Owkin

La tecnología de Owkin ya ha generado resultados medibles para clientes farmacéuticos, entre ellos:

Prevenir la futilidad en ensayos clínicos de Fase 2 mediante la identificación de poblaciones de alto riesgo.

mediante la identificación de poblaciones de alto riesgo. Descubrir nuevos endotipos multimodales de enfermedades .

. Reducir la duración de los ensayos clínicos en hasta tres años (35 %) mediante una mejor selección de pacientes y la identificación de nuevas dianas oncológicas.

Sobre Owkin

Owkin es una empresa de inteligencia artificial centrada en resolver la complejidad de la biología. Su objetivo es construir la primera Superinteligencia Biológica (BASI), combinando potentes modelos de lenguaje biológico, datos multimodales de pacientes y software agente.

En el corazón de este ecosistema se encuentra Owkin K, un copiloto de IA y su nuevo modelo de lenguaje ajustado a biología, Owkin Zero, utilizado por investigadores, clínicos y desarrolladores de fármacos para comprender mejor la biología, validar hipótesis científicas y ofrecer diagnósticos y terapias más rápidamente.

Sobre el informe «The State of Agentic AI in Biopharma»

Para garantizar que K Pro responda a los desafíos reales del sector, Owkin colaboró con STAT Brand Studio en la elaboración del informe «State of the Nation», que encuestó a más de 200 ejecutivos farmacéuticos.

Casi la mitad de los encuestados identificó la superación de los retos de datos como el área donde la IA agente puede aportar mayor valor. También se destacaron como prioridades clave el descubrimiento temprano, la optimización de ensayos clínicos y la investigación traslacional, subrayando la necesidad urgente de soluciones de IA capaces de transformar datos biomédicos complejos en conocimientos aplicables.