Rezet Milano, la cosmética activa Made in Italy llega a España de la mano de Franz Serrano Evers

Tras conquistar el mercado italiano, Rezet Milano, la firma de cosmética activa y bienestar integral producida íntegramente en Italia, llega a España con la apertura de su flagship store en la calle Prim 4 de Madrid, que se convierte en un hub dedicado al cuidado de la piel y al bienestar holístico.

La marca fue fundada en 2021 por el empresario Franz Serrano Evers, de origen colombo-español, con el propósito de «capturar y devolver la luz a la piel» mediante fórmulas científicas de alta concentración y rutinas simples y eficaces, con el lema «Rezzeta la tua vita» o ‘Resetea tu vida’. Serrano defiende que «la belleza no es solo estética, sino equilibrio entre cuerpo y mente, luz interior y autoconfianza». Su visión ha llevado a Rezet a convertirse en algo más que una marca de skincare: un movimiento que une el bienestar, el arte y la tecnología para impulsar una belleza consciente, humana y cercana.

Desde sus inicios, Rezet Milano se ha caracterizado por su apuesta por el Made in Italy: todas sus fórmulas se desarrollan y producen en Italia, país reconocido por su excelencia cosmética y estrictos estándares de calidad y seguridad, combinando la investigación científica avanzada con el savoir-faire italiano.

La flagship de Madrid está concebida como un destino experiencial de belleza y bienestar, más allá del concepto de tienda tradicional. En su interior, los clientes reciben consultas para diagnosticar las necesidades de su piel y tratamientos personalizados de skincare.

Rezet Milano cuenta con dos líneas principales: la línea 360°, que dio origen a la marca, propone un ritual de tres pasos (limpieza, tratamiento y protección) que simplifica el cuidado de la piel con productos de alta concentración y texturas ligeras. Otra de las líneas, Rezet POP, es una propuesta vibrante y juvenil que encapsula todo lo que la piel necesita en una sola fórmula, combinando eficacia, frescura y placer sensorial.

En palabras de Franz Serrano: «Mi objetivo con Rezet no es solo ofrecer productos de skincare, sino promover una forma diferente de entender la belleza y el éxito: más consciente, más humana y más cercana». Y continúa: «Mi pasión por la cosmética es directamente proporcional a mi pasión por hacer a las personas más felices. Una piel cuidada, joven y con el brillo de la juventud abre más oportunidades a las personas a nivel social, laboral y emocional».

Bajo su liderazgo, la marca cuenta ya con 11 corners en grandes almacenes Coin, ha inaugurado tiendas propias en Italia, tiene presencia en farmacias y centros estéticos, además de un pop-up en el centro comercial Carosello de Milán. Además, ha participado en la Bienal de Venecia 2023 con la instalación artística «You Are the Real Masterpiece».

El gran impulso para su expansión global llegó en septiembre de 2024 con la entrada de Kenneth Shu Cheung, abogado, banquero e inversor internacional. Esta operación permitió consolidar la estructura financiera, reforzar la inversión en I+D y abrir flagship stores en Milán y Madrid como primer paso de un roadmap internacional que contempla la llegada a EE. UU., Latinoamérica y Asia.

Con la inauguración de su espacio de bienestar en Madrid, Rezet Milano inicia una nueva etapa que refuerza su presencia en Europa y se prepara para ampliar su red con nuevos puntos de venta en farmacias, perfumerías selectas y grandes almacenes. Su objetivo es consolidarse como referente de cosmética activa Made in Italy en el mercado español, ofreciendo rutinas eficaces para el cuidado integral de la piel.