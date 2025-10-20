TCL extiende su acuerdo de patrocinio con la RFEF hasta 2026

La presentación de la renovación tuvo lugar el 8 de octubre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid, con un acto oficial que incluyó rueda de prensa y sesión fotográfica en el campo de entrenamiento.

Con este acuerdo, TCL consolida su papel como patrocinador destacado de la RFEF, reforzando su presencia de marca en España y su vinculación con uno de los deportes más seguidos del país.

Innovación, deporte y hogar inteligente

Desde el inicio de la colaboración, TCL ha apoyado activamente a la Selección Española de Fútbol, uniendo la pasión deportiva con la innovación tecnológica. La extensión del acuerdo refleja su objetivo estratégico de crear un ecosistema de hogar conectado que combine eficiencia, comodidad y sostenibilidad.

Karen Li, Country Manager de TCL en España, señala: «Esta ampliación de nuestro patrocinio con la RFEF es un paso natural en nuestra estrategia. Nos permite integrar nuevas categorías de productos como frigoríficos y lavadoras, demostrando nuestra capacidad para ofrecer una gama completa de electrodomésticos innovadores».

«De este modo, TCL refuerza su presencia en el hogar español, proporcionando no solo televisores de alta calidad, sino también un ecosistema de hogar inteligente que simplifica y mejora la vida diaria de los consumidores», ha añadido.

TCL, líder global en electrónica de consumo

La ampliación del patrocinio refuerza la posición de TCL como actor global de primer nivel en la industria tecnológica.

Según datos de Omdia, la marca lideró las ventas mundiales de televisores de 85 pulgadas o más en 2024, con una cuota de mercado del 22,1 %, y se mantuvo en la primera posición en Mini LED con un 28,8 %. Además, TCL encabezó las ventas de Google TV entre 2021 y 2024.

De igual forma, datos de Shangpu Group señalan que TCL lideró las ventas globales de aires acondicionados con aire fresco durante 2024.

Integración tecnológica en las instalaciones de la RFEF

El patrocinio trasciende el ámbito comunicativo para convertirse en una colaboración tecnológica directa.

Los productos TCL ya forman parte de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde se han instalado frigoríficos y televisores en las habitaciones de los jugadores y en las oficinas de la federación. Esta integración contribuye a crear un entorno más eficiente, conectado y confortable para el equipo y el personal técnico.

Un patrocinio con proyección internacional

La alianza con la RFEF permite a TCL incrementar su visibilidad entre los aficionados al fútbol, con activaciones y campañas que fortalecerán su vínculo con la afición.

Esta colaboración se suma a su patrocinio internacional del Comité Olímpico Internacional (COI) y de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, consolidando su compromiso global con el deporte.

En España, TCL continuará apoyando a la Selección en sus próximos retos y apostando por la innovación tecnológica para acercar soluciones inteligentes a los hogares, contribuyendo a un futuro más conectado y eficiente.

Sobre TCL

TCL es una marca tecnológica global especializada en el desarrollo y fabricación de televisores, aires acondicionados, frigoríficos y electrodomésticos inteligentes. Con presencia en más de 160 países, la compañía lidera varias categorías de electrónica de consumo y apuesta por la innovación para ofrecer soluciones de hogar conectado que mejoran la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo.