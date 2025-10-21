Allzone refuerza su liderazgo en el e-commerce español con una firme apuesta por empresas locales

Allzone impulsa empleo y valor económico en España

Allzone forma parte de un ecosistema que genera y sostiene más de un centenar de empleos directos e indirectos en sectores clave como logística, atención al cliente, desarrollo tecnológico y marketing digital. Además, mantiene una aportación fiscal y de seguridad social significativa, demostrando que es posible combinar competitividad, crecimiento responsable e innovación.

«En Allzone creemos que la mejor forma de contribuir al país es seguir generando oportunidades, cumpliendo nuestras obligaciones y apoyando a quienes forman parte del ecosistema digital español», destacan desde la compañía.

Tecnología, innovación y eficiencia operativa

Durante el último año, Allzone ha desarrollado un amplio proceso de optimización tecnológica y operativa. Esto ha incluido mejoras en trazabilidad logística, automatización de procesos internos y atención al cliente omnicanal. Gracias a esta transformación, la empresa ha logrado reducir tiempos de entrega, mejorar la eficiencia operativa y ofrecer una experiencia de compra más transparente, segura y confiable.

Expertos del sector e-commerce sitúan a Allzone como una de las empresas más innovadoras y resilientes del mercado español, destacando su capacidad de adaptación ante entornos económicos complejos.

Black Friday 2025: estrategia integral y foco en el cliente

Con motivo del Black Friday 2025, Allzone ha diseñado una estrategia integral orientada a la excelencia operativa y la satisfacción del cliente. Entre las medidas adoptadas se encuentran:

Refuerzo de la capacidad logística y del servicio de atención al cliente.

Control en tiempo real del stock y envíos.

Promociones responsables y descuentos garantizados con entrega directa.

Comunicación clara y seguimiento personalizado de cada pedido.

Este enfoque refleja la madurez de Allzone y su compromiso con clientes, empleados y proveedores, reforzando su posición como referente del comercio electrónico español.

Compromiso con la sostenibilidad y la economía circular

Allzone impulsa programas de reutilización de productos, reciclaje de equipos electrónicos y colaboración con plantas de tratamiento en distintas regiones de España. Estas iniciativas reflejan una visión de e-commerce sostenible y competitivo, alineado con los objetivos de desarrollo responsable del sector.

Sobre Allzone

Allzone.es es una multitienda online española líder, con más de medio millón de referencias en tecnología, hogar, moda, electrónica y mobiliario. Fundada sobre valores de innovación, cumplimiento y servicio al cliente, forma parte de un grupo empresarial con operaciones internacionales y un fuerte arraigo en el mercado español.

Con una estrategia orientada al crecimiento sostenible, Allzone refuerza su compromiso con el tejido empresarial, la generación de empleo y la transformación digital del comercio electrónico nacional.