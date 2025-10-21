Foundry nombra a Gregory Anderson como Director Global de Ingresos (CRO)

Foundry, la empresa líder mundial en medios tecnológicos, datos y servicios de marketing, se complace en anunciar el nombramiento de Gregory Anderson como Director Global de Ingresos (Chief Revenue Officer, CRO).

Con dos décadas de éxito comprobado impulsando el rendimiento de ventas en los sectores tecnológico y de medios, Anderson se une a Foundry con un enfoque claro: mejorar la experiencia del comprador y acelerar el crecimiento estratégico a nivel global.

Anderson llega a Foundry desde Informa TechTarget, donde recientemente se desempeñó como Director de Ventas (Chief Sales Officer) en Omdia. Durante su trayectoria en la compañía, ocupó varios cargos de liderazgo clave, incluidos puestos al frente de ventas y en la integración de importantes adquisiciones como BrightTALK y Enterprise Strategy Group (ESG). También pasó ocho años como Vicepresidente de Ventas para APAC en Informa TechTarget, contribuyendo a la expansión de las operaciones regionales.

«Estamos encantados de darle la bienvenida a Greg al equipo de Foundry como nuestro nuevo CRO», declaró Mike Finnerty, CEO de Foundry.

«Greg aporta una gran experiencia y un historial sobresaliente en nuestra industria, lo que lo posiciona de forma única para consolidar el impulso que hemos construido. Su liderazgo será fundamental para fortalecer nuestra conexión con los líderes de TI más influyentes del mundo y ayudarlos a tomar decisiones de compra informadas», concluyó.

A medida que el marketing B2B evoluciona hacia una interacción más humana y personalizada basada en datos, Foundry mantiene su compromiso de ayudar a las empresas tecnológicas a conectar con los compradores de manera significativa.

Al combinar datos de intención con un poderoso relato editorial, Foundry ofrece experiencias que resuenan con las necesidades únicas de los compradores, fomentan la confianza y construyen relaciones de valor.

«Me inspira la oportunidad de ayudar a dar forma al próximo capítulo de Foundry junto a Mike y con el apoyo de Regent, que realmente comprende el valor de las marcas editoriales de confianza», afirmó Greg Anderson, Director Global de Ingresos de Foundry.

«Este puesto me devuelve a lo que más me apasiona: colaborar con los responsables de marketing tecnológico para conectar sus marcas con los compradores a través de canales editoriales fiables. Con las voces respetadas de Foundry y su exclusiva combinación de comunidades digitales y presenciales, estamos posicionados para ser un recurso confiable en una época marcada por la desinformación impulsada por la IA. Estoy entusiasmado por trabajar con el equipo para descubrir nuevas oportunidades de crecimiento y ofrecer soluciones que ayuden a los proveedores a llegar, informar y generar confianza con los responsables de decisión», finalizó.

Para obtener más información sobre las soluciones de marketing tecnológico y compromiso con compradores de Foundry: foundryco.com.

Acerca de Foundry

Foundry ayuda a las empresas a hacer realidad sus visiones mediante una combinación de medios, tecnologías de marketing y datos propios a escala global. Sus plataformas se nutren de un ecosistema propio de marcas editoriales, premios y eventos internacionales, todos diseñados e integrados para impulsar campañas de marketing para compañías tecnológicas.

Foundry es una de las principales empresas del mundo en medios tecnológicos, datos y servicios de marketing, y es propietaria de las marcas más reconocidas del sector tecnológico global: CIO, Computerworld, CSO, InfoWorld, Macworld, Network World, PCWorld, Tech Advisor y TechHive.

Para más información: foundryco.com.