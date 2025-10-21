Fútbol Emotion reabre su tienda en el CC Marineda City con un nuevo espacio tres veces más grande

Fútbol Emotion, la compañía líder en la venta de material deportivo especializado en fútbol y una de las principales referencias del retail deportivo en España, anuncia la reapertura de su tienda en el centro comercial Marineda City, A Coruña, el próximo 24 de octubre.

La tienda mantendrá su ubicación dentro del centro comercial, pero reabrirá completamente transformada y renovada, en un espacio diseñado desde cero para mejorar la experiencia de los clientes y adaptarse a las nuevas tendencias del retail deportivo. La reapertura coincide además con la inauguración de la nueva zona de Marineda City, convirtiéndose en uno de los puntos destacados de esta renovación global. Con este proyecto, Fútbol Emotion refuerza su presencia en Galicia y reafirma su apuesta por los espacios físicos como complemento esencial a su potente canal online. La compañía ha invertido en un concepto de tienda que combina estética, funcionalidad y tecnología, con el objetivo de crear un entorno más cercano, inspirador y alineado con la cultura futbolística local. Este nuevo establecimiento simboliza la evolución de la marca y su compromiso con seguir ofreciendo al público una experiencia de compra diferencial, innovadora y de alto valor añadido.

Con un espacio tres veces más grande que el anterior, la nueva tienda ha sido concebida como un auténtico templo del material deportivo y punto de encuentro para los amantes del fútbol. Su diseño interior incorpora una distribución más abierta, zonas experienciales y espacios interactivos donde el cliente puede conocer y probar los productos en un entorno dinámico y realista. Además, se ha potenciado la presencia de las principales marcas del sector, integrando áreas temáticas y una oferta adaptada tanto al jugador amateur como al profesional. La tienda contará también con un equipo de expertos que ofrecerán asesoramiento técnico personalizado. Este nuevo formato consolida la estrategia omnicanal de Fútbol Emotion, que busca unir lo mejor del mundo físico y digital, reforzando su posición como referente en la distribución de material deportivo y consolidando su compromiso con la innovación, la calidad y la pasión por el fútbol.

Para celebrar la reapertura, la marca ha preparado promociones especiales durante todo el fin de semana:

15% de descuento en todas las compras.

Sorteo de una camiseta del RC Deportivo de La Coruña firmada.

Sorteo de una entrada doble para el RC Deportivo de La Coruña vs Real Valladolid CF por compras en productos Kappa durante el fin de semana.

Balón de regalo para las 50 primeras compras superiores a 50 euros.

La apertura de este nuevo espacio refleja la estrategia de crecimiento y consolidación de Fútbol Emotion como líder en el sector del retail deportivo a nivel nacional, combinando innovación, experiencia y pasión por el fútbol, y reafirmando su compromiso con la comunidad futbolera gallega.

Sobre Fútbol Emotion

Fútbol Emotion es una empresa aragonesa nacida en el año 2001 que lidera la venta omnicanal especializada en material de fútbol en el sur de Europa. En la actualidad cuenta con 30 tiendas físicas en España, Italia y Portugal y un ecommerce que envía a todo el mundo. En Fútbol Emotion además de encontrar las últimas novedades en botas de fútbol, zapatillas de fútbol sala, camisetas oficiales de equipos locales, nacionales e internacionales, guantes de portero, equipaciones de training, ropa de moda para vestir fuera del campo, prendas de las marcas más top del mercado, accesorios de entrenamiento etc. El cliente podrá vivir el fútbol a otro nivel disfrutando de las experiencias que ofrece cada uno de los exclusivos rincones especializados de la tienda dedicados a hacer las delicias de cualquier aficionado al fútbol.

Cuentan además con millones de seguidores en redes sociales, aportando valor más allá de la venta y creando una comunidad en torno al fútbol y las necesidades del futbolista a otro nivel. Además, la compañía cuenta con un servicio de distribución de equipaciones para clubes profesionales y no profesionales a través del cual visten a más de 300 clubes nacionales e internacionales.