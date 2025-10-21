  • ESP
    España América
Economía Notas de Prensa

VICO Ahorro cierra una ronda de 500.000 euros liderada por RACC, NotBoring y Angels para impulsar el ahorro inteligente en los hogares españoles

La startup VICO Ahorro, especializada en soluciones digitales que ayudan a los hogares a reducir sus gastos recurrentes de forma automatizada, ha cerrado una ronda de financiación de 500.000 euros liderada por el RACC (Real Automóvil Club de Cataluña), con la participación de NotBoring y Angels, la sociedad inversora de Juan Roig, integrada en Marina de Empresas

VICO Ahorro cierra una ronda de 500.000 euros liderada por RACC, NotBoring y Angels para impulsar el ahorro inteligente en los hogares españoles
Archivado en: Notas de Prensa

Apoyada por la aceleradora Lanzadera, VICO Ahorro ha desarrollado una plataforma inteligente que analiza los principales servicios del hogar —como energía, telefonía o seguros— y ofrece al usuario la posibilidad de optimizar sus gastos automáticamente, encontrando y gestionando por él las mejores ofertas disponibles en el mercado.

El objetivo de la compañía es democratizar el ahorro inteligente, proporcionando una herramienta accesible, fiable y transparente que permita a cualquier persona reducir sus gastos fijos y mejorar su bienestar financiero.

Javier Pérez Pereira, CEO y cofundador de VICO Ahorro, afirma: «Esta inversión nos permitirá seguir desarrollando tecnología que automatice las decisiones de ahorro y refuerce la transparencia en los servicios del hogar».

Apoyo de inversores estratégicos
El respaldo de inversores como RACC, NotBoring y Angels refuerza la solidez del modelo de negocio de la compañía y su potencial de crecimiento en el sector fintech español.

«Los fundadores de VICO Ahorro tienen muy clara su misión. Han puesto al cliente en primer lugar y han incorporado tecnología para simplificar y tener un impacto real en su ahorro diario. Es un enfoque que encaja con nuestro compromiso de inversión», ha destacado Pepe Peris, director general de Angels.

Crecimiento y consolidación en el mercado nacional
Con los fondos obtenidos, VICO Ahorro reforzará su desarrollo tecnológico, ampliará su equipo y acelerará su expansión en el mercado nacional, con el objetivo de consolidarse como referente en la optimización automatizada de los gastos del hogar.
La empresa planea además fortalecer su colaboración con entidades financieras y proveedores de servicios para integrar su tecnología de ahorro inteligente en nuevas plataformas digitales.

Sobre VICO Ahorro
VICO Ahorro es una startup española fundada en 2023 dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas para el ahorro automatizado en el hogar. Su plataforma analiza y gestiona los principales gastos domésticos —como energía, telefonía o seguros— ofreciendo al usuario la mejor opción disponible sin esfuerzo.
Apoyada por Lanzadera, la compañía tiene como misión mejorar el bienestar financiero de los hogares españoles mediante tecnología, transparencia y educación financiera.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

ROPA DE BAÑO

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Cuidado de la cara Maquillaje Peluquería Perfumes Protección solar
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]