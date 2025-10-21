VICO Ahorro cierra una ronda de 500.000 euros liderada por RACC, NotBoring y Angels para impulsar el ahorro inteligente en los hogares españoles

Apoyada por la aceleradora Lanzadera, VICO Ahorro ha desarrollado una plataforma inteligente que analiza los principales servicios del hogar —como energía, telefonía o seguros— y ofrece al usuario la posibilidad de optimizar sus gastos automáticamente, encontrando y gestionando por él las mejores ofertas disponibles en el mercado.

El objetivo de la compañía es democratizar el ahorro inteligente, proporcionando una herramienta accesible, fiable y transparente que permita a cualquier persona reducir sus gastos fijos y mejorar su bienestar financiero.

Javier Pérez Pereira, CEO y cofundador de VICO Ahorro, afirma: «Esta inversión nos permitirá seguir desarrollando tecnología que automatice las decisiones de ahorro y refuerce la transparencia en los servicios del hogar».

Apoyo de inversores estratégicos

El respaldo de inversores como RACC, NotBoring y Angels refuerza la solidez del modelo de negocio de la compañía y su potencial de crecimiento en el sector fintech español.

«Los fundadores de VICO Ahorro tienen muy clara su misión. Han puesto al cliente en primer lugar y han incorporado tecnología para simplificar y tener un impacto real en su ahorro diario. Es un enfoque que encaja con nuestro compromiso de inversión», ha destacado Pepe Peris, director general de Angels.

Crecimiento y consolidación en el mercado nacional

Con los fondos obtenidos, VICO Ahorro reforzará su desarrollo tecnológico, ampliará su equipo y acelerará su expansión en el mercado nacional, con el objetivo de consolidarse como referente en la optimización automatizada de los gastos del hogar.

La empresa planea además fortalecer su colaboración con entidades financieras y proveedores de servicios para integrar su tecnología de ahorro inteligente en nuevas plataformas digitales.

Sobre VICO Ahorro

VICO Ahorro es una startup española fundada en 2023 dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas para el ahorro automatizado en el hogar. Su plataforma analiza y gestiona los principales gastos domésticos —como energía, telefonía o seguros— ofreciendo al usuario la mejor opción disponible sin esfuerzo.

Apoyada por Lanzadera, la compañía tiene como misión mejorar el bienestar financiero de los hogares españoles mediante tecnología, transparencia y educación financiera.