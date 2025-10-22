  • ESP
Looper Logística se posiciona como la cara de las operaciones e-commerce en España

Looper Logística, empresa española especializada en soluciones logísticas integrales, consolida su crecimiento dentro del mercado europeo con un modelo basado en eficiencia, tecnología y flexibilidad operativa

La compañía ha desarrollado una estructura que conecta almacenaje, transporte, gestión de pedidos y devoluciones, combinando tecnología avanzada con una atención personalizada para cada cliente. Su objetivo es claro: convertirse en el socio logístico estratégico de las empresas que buscan escalar sin asumir infraestructura y costes fijos propios.

Coyuntura: la logística ante una transformación digital sin precedentes
El sector logístico atraviesa un proceso acelerado de transformación impulsado por el auge del comercio electrónico y la digitalización de procesos empresariales.                                                               

En España, el crecimiento sostenido del e-commerce —que ya representa más del 20% de las ventas minoristas online en Europa— está generando una demanda constante de operadores externos con capacidad tecnológica, cobertura nacional e internacional y eficiencia operativa.

En este contexto, Looper Logística ha logrado destacar gracias a su visión integral de la cadena de operaciones. Su modelo combina automatización, trazabilidad en tiempo real y conectividad con las principales plataformas digitales, elementos esenciales para competir en un mercado cada vez más exigente.

Una propuesta integral para un mercado diverso
Looper Logística ofrece soluciones adaptadas a negocios de todos los tamaños, desde startups y pymes hasta grandes empresas.
Su modelo se organiza en tres niveles de servicio:

  • Pequeñas empresas y marcas emergentes: acceso a servicios logísticos profesionales sin mínimos de volumen, con costes variables y conexiones simples con sus tiendas online.
  • Empresas medianas en expansión: soluciones escalables y procesos estandarizados para afrontar picos de demanda con eficiencia y tarifas competitivas.
  • Grandes compañías: operativas personalizadas, integraciones complejas con ERPs y gestión avanzada de altos volúmenes y SLA exigentes.
     

Gracias a su enfoque flexible y digitalizado, Looper permite a las empresas mantener el control total de sus operaciones mientras optimizan costes, tiempos y recursos.

Tecnología y trazabilidad: pilares de la nueva eficiencia
La compañía ha desarrollado un ecosistema digital propio que conecta sistemas de e-commerce (Shopify, WooCommerce, PrestaShop) de manera eficiente. Esto permite controlar cada fase del proceso logístico —desde la entrada de productos en almacén hasta la entrega final—, ofreciendo visibilidad completa y datos actualizados sobre rendimiento, tiempos de entrega y devoluciones.

La trazabilidad en tiempo real se ha convertido en un elemento diferenciador que mejora la experiencia del cliente final y optimiza la toma de decisiones de las empresas.

Crecimiento sostenido y expansión del servicio
Looper Logística está expandiendo su red de distribución y cobertura nacional e internacional, con especial foco en la última milla y la optimización de rutas.

Su crecimiento sostenido dentro del sector responde a factores clave como la digitalización, la automatización de procesos y la creciente externalización de servicios logísticos por parte de empresas que buscan flexibilidad y reducción de costes estructurales.

Gracias a este enfoque, Looper se posiciona como una alternativa moderna y competitiva frente a los modelos tradicionales 3PL, aportando soluciones a medida para cada fase del crecimiento empresarial.

Sobre Looper Logística
Looper Logística es una empresa española dedicada a ofrecer servicios integrales de logística, almacenamiento, transporte y distribución.

Su misión es facilitar el crecimiento de las empresas a través de una gestión inteligente de sus operaciones, combinando tecnología, eficiencia y cercanía.

Más información: https://www.looperlogistica.com/

