Caja de Ahorros se integra a Kuara y lleva los pagos interbancarios al instante a millones de usuarios

En un paso decisivo hacia la modernización del sistema financiero de Panamá, Caja de Ahorros, bajo la dirección de su gerente general Andrés Farrugia, anunció su integración oficial a Kuara, la red nacional de pagos inmediatos que permite realizar transferencias interbancarias en segundos, las 24 horas del día y los siete días de la semana.

Con esta alianza estratégica, más de 1.5 millones de usuarios —entre los clientes de Kuara y los 650 mil de Caja de Ahorros— podrán enviar y recibir dinero en tiempo real, utilizando únicamente el número de celular del destinatario, sin necesidad de ingresar cuentas o tokens adicionales.

«Este es un paso firme hacia el futuro digital que estamos construyendo para Panamá. La integración con Kuara no solo mejora la experiencia de nuestros clientes, sino que fortalece la interoperabilidad entre bancos y posiciona a la banca panameña al nivel de los ecosistemas más avanzados del mundo», expresó Andrés Farrugia, gerente general de Caja de Ahorros.

El ejecutivo destacó que esta incorporación representa uno de los hitos más importantes de la estrategia de transformación digital del banco, orientada a ofrecer soluciones innovadoras, seguras y accesibles para todos los panameños.

«Estamos trabajando para que cada persona tenga acceso a servicios financieros ágiles y confiables, sin barreras ni esperas. Con Kuara, damos un paso más en la democratización digital del sistema bancario nacional», añadió Farrugia.

¿Qué es Kuara y cómo funciona?

Kuara es la red panameña de pagos inmediatos que conecta a distintos bancos en un solo ecosistema, permitiendo realizar transferencias interbancarias instantáneas con solo el número de celular del destinatario. El sistema elimina esperas, simplifica procesos y reduce los costos asociados a los métodos tradicionales.

La plataforma opera bajo una infraestructura certificada con estándares internacionales SOC (Service Organization Control), lo que garantiza seguridad, trazabilidad y transparencia en todas las transacciones.

A partir de esta integración, los usuarios de Caja de Ahorros podrán enviar y recibir dinero desde la app Banca Móvil o Caja en Línea, sin descargar nuevas aplicaciones ni vincular cuentas adicionales.

El sistema funciona 24/7, incluyendo fines de semana y feriados, y permite procesar pagos en tiempo real tanto entre personas naturales como entre comercios.

De esta forma, Caja de Ahorros se consolida como una de las primeras entidades públicas del país en ofrecer interoperabilidad digital completa con otros bancos, reafirmando su compromiso con la innovación y la eficiencia tecnológica.

Un impulso a la economía digital panameña

La integración de Caja de Ahorros a Kuara amplía la cobertura de pagos inmediatos a más de un tercio de la población panameña, según estimaciones del sector financiero.

Este avance impulsa una mayor eficiencia en la circulación del dinero, reduce el uso de efectivo y fortalece la transparencia del sistema financiero, contribuyendo a una economía más formal, trazable y segura.