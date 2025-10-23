  • ESP
Coverflex amplía su alcance y ya opera como correduría de seguros

La autorización por parte de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones supone un paso decisivo para reforzar su posicionamiento como plataforma integral de compensación y bienestar laboral

Coverflex -plataforma integral de retribución flexible, beneficios y compensación para empleados- ha obtenido la autorización oficial de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) como correduría de seguros en España, y de esta forma consolida su posicionamiento y situación como plataforma integral de compensación, beneficios y bienestar laboral.

Este nuevo estatus refuerza su capacidad y apuesta para ofrecer soluciones aseguradoras personalizadas e independientes, integradas dentro de su ecosistema digital.

La autorización como bróker de seguros supone un paso estratégico para la expansión de Coverflex en el mercado español, aportando mayor independencia, flexibilidad y valor tanto a empresas como a empleados. A partir de ahora, la compañía podrá actuar con plena autonomía frente a las aseguradoras, comparando productos, negociando mejores condiciones y diseñando programas a medida, siempre en defensa de los intereses del cliente. Con todo ello, Coverflex amplía su autonomía para diseñar soluciones aseguradoras personalizadas e integradas en su ecosistema digital.

Plataforma 360º en compensación y bienestar laboral
Si bien, la nueva posición va a permitir a Coverflex operar de forma independiente para ofrecer un asesoramiento objetivo y transparente, también supone un avance hacia una oferta 360º en compensación y bienestar, que combina beneficios flexibles, seguros y retribución en una sola plataforma completamente digital, adaptándolos a las necesidades reales de cada empresa y sus empleados.

Andrés Quiles, Global Insurance Director de Coverflex, considera que «la autorización como correduría refuerza también nuestro compromiso con la digitalización y la modernización del bienestar corporativo en España. Además, garantiza que cumplamos con los más altos estándares legales, financieros y profesionales exigidos por la normativa española y europea, y ofrezcamos una mayor transparencia y protección para el cliente».

