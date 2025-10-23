EALDE Business School potencia el ‘liderazgo con impacto’ en su semana directiva presencial 2025

EALDE Business School ha celebrado su Semana Presencial de Desarrollo Directivo 2025 en Madrid, consolidando su compromiso con la formación de líderes internacionales capaces de generar impacto real en sus organizaciones. Este evento anual, que ha reunido a más de 100 alumnos de 18 países, se ha convertido en una cita esencial dentro de la experiencia EALDE, al ofrecer una formación presencial de alto nivel y oportunidades únicas de networking y desarrollo profesional.

Durante las jornadas, los participantes han asistido a talleres prácticos impartidos por expertos de primer nivel y han realizado visitas empresariales a El Corte Inglés y a la fábrica de Mahou en Alovera, donde pudieron conocer de primera mano las estrategias de innovación, sostenibilidad y gestión operativa de dos referentes del tejido empresarial español. Cada actividad ha sido diseñada para ofrecer herramientas aplicables y experiencias que complementan la formación online recibida durante sus programas de máster.

Siguiendo el lema ‘Liderazgo con impacto’, esta edición ha puesto el foco en la responsabilidad y la influencia positiva del líder en su entorno. Como parte destacada del programa, los alumnos participaron en un encuentro con expertos en sostenibilidad, riesgos y compliance, que reunió a responsables de estas áreas en grandes empresas españolas. El intercambio de ideas y experiencias permitió profundizar en los desafíos actuales de la dirección responsable y consolidó la Semana Presencial como un espacio de aprendizaje transformador.

Diversidad, visión internacional y liderazgo responsable

Con perfiles procedentes de sectores como finanzas, energía, riesgos y sostenibilidad, los alumnos han compartido conocimientos y perspectivas que enriquecieron cada sesión. Los momentos culturales y sociales también fomentaron la creación de una red profesional sólida y global, sello distintivo de la comunidad EALDE.

Enrique Farrás, director de EALDE Business School, destacó que «liderar con impacto es entender que cada decisión genera valor más allá de la empresa. En esta semana nuestros alumnos han demostrado su compromiso con un liderazgo ético, innovador y global».

Clausura con presencia institucional

El evento concluyó con un acto de clausura en el que los participantes recibieron sus certificados de manos del equipo directivo y docente de la escuela, en presencia de representantes diplomáticos de distintos países latinoamericanos. Durante la ceremonia, Enrique Farrás felicitó a los asistentes y subrayó que «el prestigio de EALDE crece con cada líder que aplica lo aprendido para transformar su entorno profesional«.

Con la Semana Presencial 2025, EALDE Business School reafirma su misión de formar líderes con visión global y compromiso social, fortaleciendo su papel como referente en la formación directiva online en el ámbito hispanohablante.