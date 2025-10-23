Lanzamiento de la nueva marca ‘AntOn by Jungheinrich’

Jungheinrich inicia la venta de su nueva gama de carretillas para el segmento básico bajo la marca ‘AntOn by Jungheinrich’. El lanzamiento arrancará con las carretillas elevadoras eléctricas CBH 2.5 y 3.0 y la transpaleta PTL 1.5, todas ellas con un rendimiento fiable y tecnología de iones de litio de última generación.

«La marca AntOn by Jungheinrich es una nueva línea de productos que combina facilidad de uso, fiabilidad y rentabilidad», afirma Nadine Despineux, miembro del Consejo de Administración del área de Ventas de Jungheinrich. «Nos dirigimos específicamente a empresas que buscan soluciones rentables y sencillas para las necesidades habituales de almacenamiento y transporte». La línea de productos ‘AntOn by Jungheinrich’ se está desarrollando en el marco de una colaboración entre Jungheinrich y EP Equipment, anunciada por ambas empresas en mayo de 2025. Esta colaboración combina la ingeniería alemana experta con estructuras de producción flexibles y eficientes. Las sinergias en los procesos de desarrollo y producción facilitan la construcción de carretillas elevadoras eléctricas innovadoras, fiables y asequibles, creando así soluciones intralogísticas inteligentes y económicas para el máximo beneficio del cliente.

Las carretillas elevadoras eléctricas CBH 2.5 y 3.0 pueden manejar una capacidad de carga nominal de 2500 y 3000 kg, respectivamente. Alcanzan velocidades de hasta 17 km/h y alcanzan una altura de elevación de hasta 4800 mm. Gracias a su gran altura libre al suelo y a sus neumáticos de gran tamaño, son ideales para su uso en diversos entornos. Su robusta construcción y manejo intuitivo garantizan un rendimiento fiable en el uso diario.

La PTL 1.5 es una transpaleta increíblemente compacta con una capacidad de carga nominal de 1500 kg y unas dimensiones de 1550 x 560 x 1230 mm. Se puede utilizar con flexibilidad en el almacén o en exteriores, y también se puede transportar en un camión. Entre los extras opcionales se incluyen estabilizadores para superficies irregulares y una batería de repuesto para una mayor autonomía a plena capacidad. Ambas carretillas están equipados con una potente tecnología de iones de litio, que permite tiempos de carga cortos, una larga vida útil y un mantenimiento mínimo.

El lanzamiento al mercado europeo arranca el 30 de septiembre. Los clientes de Asia-Pacífico y Latinoamérica también podrán adquirir las carretillas a partir de noviembre. Se está implementando un enfoque de ventas multicanal claro como parte de la Estrategia 2030+. El portafolio de AntOn by Jungheinrich está disponible principalmente a través del ecommerce, distribuidores, revendedores y venta directa.

Sobre Jungheinrich

Como uno de los principales proveedores mundiales de soluciones para la manipulación de materiales, Jungheinrich lleva más de 70 años desarrollando productos y soluciones innovadoras y sostenibles para los flujos de materiales. Como pionero del sector, la empresa familiar cotizada en bolsa está comprometida con la creación del almacén del futuro. En el ejercicio financiero de 2024, Jungheinrich y su equipo de más de 21.000 empleados generaron ingresos de cerca de €5.4 mil millones. Su red global comprende 12 plantas de producción y empresas de servicio y ventas en 42 países. La empresa cotiza en el índice MDAX.