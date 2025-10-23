Los seis mejores planes este otoño para disfrutar con un coche de suscripción

El otoño es la temporada perfecta para escapadas, paisajes dorados y disfrutar de la mejor gastronomía de temporada por todo el país. Para exprimir muchos de estos planes es importante contar con coche propio que permita disfrutar de las mejores aventuras con flexibilidad. Desde Bipi, compañía que ofrece un servicio de suscripción de vehículos, resaltan las posibilidades de esta opción, que permite disfrutar de un vehículo sin compromisos a corto o largo plazo ni preocupaciones por mantenimiento o seguros y aprovechar así al máximo este otoño.

El coche de suscripción se ha convertido en el aliado perfecto para quiénes buscan libertad y espontaneidad. Solo hace falta elegir el modelo que más se adapte a cada plan —un SUV para la montaña, un compacto para moverse por ciudad o un eléctrico para viajes sostenibles— y empezar la ruta.

Seis planes otoñales que merecen una ruta en carretera:

Rutas de viñedos y vendimia: Desde La Rioja hasta Ribera del Duero, el otoño es la época dorada para los amantes del vino.

Bosques de colores: El Hayedo de Montejo (Madrid), el de Otzarreta (País Vasco) o el del Retaule (Tarragona) ofrecen paisajes únicos para perderse en esta temporada del año.

Escapadas gastronómicas: Temporada de setas, castañas y guisos tradicionales; perfecto para recorrer pueblos con encanto y saborear lo local.

Playas tranquilas: Con menos turistas, destinos como la Costa Brava o Cádiz ofrecen una experiencia relajada y distinta a las fechas más concurridas. Encontrar calas secretas y rincones mágicos será más fácil moviéndose con un coche propio.

Festivales por toda España: la oferta musical de otoño no tiene nada que envidiar al verano, con festivales por toda España para que puedas ver a tus artistas favoritos. Inverfest, JazzMadrid o Starlite son algunos de ellos. Las opciones de coche híbrido y eléctrico de suscripción son idóneas para no tener restricciones a la movilidad en las principales ciudades del país.

Pueblos de película: el otoño es la temporada perfecta para descubrir todos los secretos que guardan los pueblos del país. Muchos de ellos, además, celebran mercados temáticos en estas fechas y festividades locales que aseguran una bonita experiencia.

«Contar con un coche por suscripción ofrece gran flexibilidad para hacer planes, ya que puedes disponer de un vehículo solo cuando lo necesites, sin compromisos a largo plazo ni los gastos fijos de tener uno propio» señalan desde Bipi. La cuota incluye seguro, mantenimiento, asistencia e impuestos y, «puedes cambiar de modelo según el tipo de plan o necesidad que tengas«.