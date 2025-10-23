Yamaha Agro revoluciona la compra de vehículos agrícolas con YOU Easy GO

YOU Easy GO es un programa de compra de Yamaha Motor que también está disponible para la oferta de Yamaha Agro, en especial, vehículos ligeros todoterreno para el trabajo en el campo.

El funcionamiento de la solución de pago YOU Easy GO es sencillo: libertad total. El cliente elige el modelo ATV Yamaha que prefiera, determina el plan de compra más conveniente, disfruta del vehículo nuevo desde el primer momento y, después del tiempo determinado, decide qué quiere hacer: quedarse el ATV para siempre, o aprovechar el valor de recompra garantizado para devolverlo (y no abonar el último pago) o para renovarlo y estrenar otro.

Mayor eficiencia y rentabilidad para el sector agrícola.

Con el programa de compra YOU Easy GO de Yamaha Agro, se potencian dos de las grandes ventajas de los ATV agrícolas: la eficiencia y la rentabilidad. Estos todoterrenos de 4 ruedas son resistentes, seguros y fáciles de manejar, tienen una alta capacidad de carga y remolcado, y son compatibles con diversos aperos para labores agrícolas. Son vehículos diseñados para hacer el trabajo de manera más eficiente, es decir, para incrementar la productividad con menos costes.

Gracias a YOU Easy GO, la inversión inicial es todavía menor. El agricultor decide la cantidad de la entrada, la duración del programa y las cuotas, con un pago del vehículo adaptado a sus necesidades.

Al mismo tiempo, dispone de maquinaria agrícola actualizada con la que mejorará los resultados de su explotación desde el primer día. Y al final, con esos resultados en la mano, tiene la opción de devolverlo, estrenar otro o quedarse el ATV que ha elegido.

Los modelos de ATV agrícolas que se pueden financiar con YOU Easy GO incluyen el funcional y económico Kodiak 450, el Kodiak 700 que es más potente, y el Viking, un side-by-side de tres plazas con la cabina cubierta.

En cualquier caso, para saber más sobre estos modelos o cómo acceder a YOU Easy GO de Yamaha Agro, lo mejor es visitar su página web haciendo clic aquí.

Sobre Yamaha Agro

La empresa japonesa Yamaha Motor Company, conocida mundialmente por la fabricación de motocicletas, lleva varias décadas trabajando con el sector agrícola para ofrecer soluciones innovadoras para el campo. El objetivo sigue siendo el mismo: mejorar cada día para crear maquinaria segura y eficiente que permita disfrutar del trabajo incluso en condiciones extremas.