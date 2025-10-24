Sauce Labs y Deque Systems se asocian para ofrecer pruebas de accesibilidad integrales a gran escala

La colaboración combina la amplia cobertura de dispositivos reales y la infraestructura escalable en la nube de Sauce Labs con la incomparable experiencia en accesibilidad de Deque. Esta asociación es un compromiso renovado, basado en una relación duradera entre las dos empresas. Al redoblar su oferta conjunta, Sauce Labs y Deque proporcionan una solución integral para las pruebas de accesibilidad a gran escala.

La asociación aborda la creciente necesidad de las empresas de cumplir con los estándares de accesibilidad digital, especialmente con la próxima European Accessibility Act (EAA), que entró en vigor el 28 de junio de 2025. La EAA exige que los productos y servicios dentro de la Unión Europea sean accesibles y se aplica a una amplia gama de industrias, incluyendo el comercio electrónico y la banca.

«Durante mucho tiempo, Sauce Labs y Deque han coincidido en la importancia de la accesibilidad», afirmó el Dr. Prince Kohli, director ejecutivo de Sauce Labs. «No se trata solo de cumplir una lista de requisitos normativos, sino de construir un futuro digital mejor. Al reforzar nuestra colaboración, estamos integrando la accesibilidad directamente en el ciclo de vida del desarrollo. Esta integración permite a los equipos ser proactivos, detectar problemas de forma temprana e innovar con la inclusión como eje central. Esta colaboración es una prueba de nuestra visión compartida de ofrecer una calidad continua y experiencias digitales equitativas para todos».

Citas de los líderes de Deque

Preety Kumar, CEO de Deque, comentó: «Sauce Labs lleva mucho tiempo siendo líder en calidad digital, y estamos orgullosos de unir fuerzas para garantizar que la accesibilidad sea una parte integral de esa visión. Juntos, podemos garantizar que la accesibilidad sea una parte integral del proceso de pruebas y calidad».

Neel Sinha, vicepresidente ejecutivo de Ventas Globales de Deque, añadió: «Nuestra asociación con Sauce Labs hace que las pruebas de accesibilidad sean más fluidas dentro del ciclo de vida del desarrollo en general. Esta colaboración ayuda a las organizaciones a integrar la accesibilidad de forma más temprana y eficaz en sus procesos digitales».

Olavo Dinis, vicepresidente de Ventas y Alianzas Estratégicas para Europa, afirmó: «Sauce Labs aporta un alcance global y una potente plataforma para las pruebas digitales. La alianza con ellos nos permite combinar la mejor accesibilidad de su clase con una garantía de calidad de primer nivel, lo que se traduce en mejores resultados para los clientes de todo el mundo.

Oferta conjunta y ventajas clave

La oferta conjunta proporciona una solución segura y completa para las pruebas de accesibilidad a gran escala, ya que combina facilidad de integración, alta cobertura de accesibilidad y precisión líder en el sector. La asociación tecnológica entre Sauce Labs y Deque permite a los clientes integrar fácilmente las pruebas de accesibilidad en sus procesos de calidad, lo que proporciona a los evaluadores y desarrolladores una mayor conciencia de los problemas de accesibilidad en todas las etapas del desarrollo de software.

Las principales ventajas de la asociación incluyen:

Pruebas unificadas de accesibilidad web y móvil: la plataforma Sauce Labs unifica la infraestructura de pruebas, el análisis y la supervisión necesarios con axe DevTools® Mobile y axe DevTools® Pro (navegador) de Deque en una sola plataforma. Esto proporciona a los clientes acceso a pruebas de accesibilidad manuales y automatizadas, junto con una supervisión sólida, para cualquier prueba en dispositivos y navegadores reales.

la plataforma Sauce Labs unifica la infraestructura de pruebas, el análisis y la supervisión necesarios con axe DevTools® Mobile y axe DevTools® Pro (navegador) de Deque en una sola plataforma. Esto proporciona a los clientes acceso a pruebas de accesibilidad manuales y automatizadas, junto con una supervisión sólida, para cualquier prueba en dispositivos y navegadores reales. Liderazgo en accesibilidad móvil: al combinar la amplia gama de dispositivos Android e iOS reales de Sauce Labs con axe DevTools® Mobile de Deque, los clientes pueden lograr un análisis preciso de la accesibilidad con un objetivo de cero falsos positivos.

al combinar la amplia gama de dispositivos Android e iOS reales de Sauce Labs con axe DevTools® Mobile de Deque, los clientes pueden lograr un análisis preciso de la accesibilidad con un objetivo de cero falsos positivos. Escalabilidad y seguridad de nivel empresarial: la plataforma Sauce Labs permite a los usuarios escalar la automatización de pruebas mediante pruebas paralelas en dispositivos y navegadores reales, al tiempo que se ejecutan análisis de accesibilidad con Deque como parte del mismo flujo de trabajo.

la plataforma Sauce Labs permite a los usuarios escalar la automatización de pruebas mediante pruebas paralelas en dispositivos y navegadores reales, al tiempo que se ejecutan análisis de accesibilidad con Deque como parte del mismo flujo de trabajo. Resultados prácticos y orientación para la corrección: la integración proporciona consejos detallados para la corrección, incluyendo ejemplos de código y listas de verificación, con el fin de ayudar a los equipos a resolver rápidamente los problemas de accesibilidad y acelerar las correcciones.

la integración proporciona consejos detallados para la corrección, incluyendo ejemplos de código y listas de verificación, con el fin de ayudar a los equipos a resolver rápidamente los problemas de accesibilidad y acelerar las correcciones. Precisión y cumplimiento sin igual: la amplia experiencia de Deque en WCAG y estándares de accesibilidad garantiza el cumplimiento más preciso y actualizado, un requisito clave para las empresas que deben adherirse a normativas como la EAA.

Los clientes comunes también pueden realizar una transición fluida a la plataforma Deque para obtener una visión más detallada de los problemas de accesibilidad, si es necesario. Axe™ de Deque es un kit de herramientas líder en accesibilidad digital, y la biblioteca Axe-core permite a los usuarios incorporar funcionalidades en sus pruebas para escanear contenidos y obtener una puntuación de accesibilidad.

Sobre Sauce Labs

Sauce Labs es el proveedor líder de soluciones de pruebas continuas, que ofrece una plataforma extensible, escalable y segura para ayudar a las empresas a lograr una calidad continua. Las soluciones de la empresa ayudan a aumentar la eficiencia de la ingeniería, mejorar la velocidad de la innovación y mitigar los riesgos al detectar los errores de forma temprana.

Sobre Deque Systems

Deque Systems es líder de confianza en accesibilidad digital, con una amplia experiencia en WCAG y estándares de accesibilidad. Su integración en los comités del W3C garantiza que sus productos cumplan con la normativa de forma precisa y actualizada.