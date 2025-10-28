AEMA y el Ayuntamiento de Murcia presentan el ECODAY 2025, cita de la innovación y el emprendimiento verde

Murcia impulsa el emprendimiento verde con el ECODAY Circula y Emprende 2025 y el IV Encuentro de Emprendimiento Circular

El Ayuntamiento de Murcia refuerza su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la creación de empleo verde con la puesta en marcha de dos grandes citas para emprendedores: el ECODAY 2025: Circula y Emprende, que se celebrará el 30 de octubre, y el IV Encuentro de Emprendimiento Verde y Circular, previsto para el 12 de noviembre.

Ambas jornadas, organizadas por la Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, que dirige Mercedes Bernabé, junto a la Asociación de Empresas de Medio Ambiente de la Región de Murcia (AEMA-RM), son gratuitas y se enmarcan en el Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2024-2027, dentro del eje dedicado al emprendimiento y la economía circular.

«Desde el Ayuntamiento de Murcia apostamos por un modelo de ciudad que transforma los retos ambientales en oportunidades de desarrollo, a través de iniciativas como esta, que reflejan un fuerte compromiso por un emprendimiento de impacto positivo, verde y responsable», ha destacado Bernabé.

ECODAY Circula y Emprende 2025: innovación y conexión empresarial

El 30 de octubre, la Agencia de Desarrollo Local (C/ Azarbe del Papel, 22) acogerá el ECODAY de 9:30 a 17:00 horas, una jornada en la que los asistentes podrán conocer casos reales de éxito, participar en talleres prácticos, conectar con mentores y acceder a oportunidades de formación, asesoramiento y alojamiento empresarial.

El evento, que cuenta con la colaboración del Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente (CETENMA) y el apoyo de Aguas de Murcia, premiará los proyectos más innovadores con becas de formación, espacios de coworking y experiencias de inmersión en el ecosistema emprendedor verde.

IV Encuentro de Emprendimiento Verde y Circular

El 12 de noviembre, el salón de actos de Los Molinos del Río reunirá a expertos y emprendedores en una jornada centrada en los retos de la economía circular. Participarán ponentes como Mar Negro, Sandra Guevara y Pedro Linares, y se ofrecerán espacios de networking y presentación de proyectos.

El encuentro cuenta con la colaboración de AMUSAL y OMEP, consolidándose como una plataforma clave para fomentar alianzas, innovación y emprendimiento sostenible.

Las inscripciones para ambos eventos están abiertas en www.aema-rm.org/ecoday y emplea.murcia.es/noticia/2349.

Murcia reafirma así su apuesta por un modelo económico local más innovador, competitivo y comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.