CHECK24 presenta EL CHECKAZO, una campaña millonaria con la que espera convertirse en uno de los mayores anunciantes de la televisión en España

El comparador de precios más grande de Europa, CHECK24, ha estrenado EL CHECKAZO, una campaña millonaria con la que espera convertirse en uno de los mayores anunciantes de la televisión en España durante las próximas semanas.(1)

Mediante esta acción, CHECK24, que está revolucionando la contratación online de seguros de coche en España, regalará 50 euros a los usuarios que comparen y contraten online su seguro de coche.

El CHECKAZO, una inversión millonaria que incluye regalos directos de 50 euros

CHECK24 realizará una inversión millonaria para lanzar su nueva campaña, desarrollada in-house, con la colaboración de la agencia creativa SOMOS LOVE. Y la primera ola de esta campaña ha arrancado ya con un protagonista indiscutible: EL CHECKAZO. Con un juego de palabras que hace alusión al propio nombre del comparador, EL CHECKAZO consiste en un regalo directo de 50 euros para cualquier usuario que contrate su seguro de coche online a través de CHECK24 antes del 15 de noviembre.

«En CHECK24 somos plenamente conscientes de la preocupación de los conductores españoles por el aumento de las primas de los seguros de coche. Por eso, con esta campaña hemos querido ponerles en el centro, ayudándoles precisamente en aquello que más necesitan: ahorrar en su seguro de coche. Así con el lanzamiento de EL CHECKAZO reafirmamos nuestra apuesta por la contratación 100% online de seguros de coche y les ofrecemos un regalo de 50 euros que se suma a nuestra garantía permanente de mejor precio», afirma Timm Sprenger, CEO de CHECK24 España.

EL CHECKAZO, diseñado para televisión, OTTs y Youtube

La nueva campaña de CHECK24 llega tras el éxito de su primera campaña en España, TE-LO-DI-JE, lanzada en 2024. Así, EL CHECKAZO contará con una presencia muy destacada en las principales cadenas de televisión, tanto a través de su spot como de momentos internos. Además, la estrategia se refuerza con una fuerte apuesta por el entorno online a través de OTTs como Amazon Prime, Youtube y otros canales digitales.

«El objetivo de esta campaña no es solo que los conductores conozcan el comparador de CHECK24, sino también conseguir que prueben todo lo que tenemos que ofrecerles: garantía de mejor precio, comparación entre más de 500 tarifas, contratación sin salir del comparador. Así, EL CHECKAZO nace precisamente con la idea de impulsar la respuesta directa de los usuarios a través de un incentivo especialmente atractivo y diferencial: un regalo de 50 euros, que da cuenta de nuestra fuerte apuesta por el mercado español» explica Manuel Serrano, director de Marketing de CHECK24 España.

CHECK24, uno de los mayores inversores publicitarios en Alemania

Además, CHECK24 es conocido por ser uno los mayores inversores publicitarios de Alemania, por delante de otras compañías tecnológicas como Amazon o Zalando, contando incluso con estudios de grabación propios y una amplísima experiencia en spots televisivos: desde sus inicios con anuncios protagonizados por David Hasselhoff hasta los actuales late night shows. CHECK24 es también reconocido por sus campañas virales. De hecho, durante la EURO2024 regaló 5 millones de camisetas con los colores de la selección alemana.

1 Previsión estimada bajo el supuesto de que los demás anunciantes conserven, durante la primera ola de la campaña de EL CHECKAZO, un nivel de presión publicitaria en televisión similar al registrado en 2024.