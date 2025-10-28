Entrix aterriza en España y Portugal para impulsar la nueva era de almacenamiento energético inteligente

Con su llegada a España y Portugal, Entrix refuerza su papel como partner tecnológico y estratégico para promotores, fondos de infraestructura y utilities que buscan hibridar activos renovables o maximizar el rendimiento de sus proyectos de almacenamiento mediante soluciones basadas en inteligencia artificial.

La llegada a España coincide con una aceleración sin precedentes del mercado nacional, que ya cuenta con una cartera total de proyectos de 36 GW, de los cuales más de 20 GW disponen ya de punto de conexión y más de 5 GW en fase de información pública, de los que 3.5 GW se han sumado en el último trimestre. Y en un momento clave en el que el almacenamiento se consolida como la gran oportunidad para la industria fotovoltaica, tanto por su potencial de rentabilidad como por su papel clave en la estabilidad del sistema eléctrico, garantizando así, un suministro más estable y fiable, alineado con los objetivos de descarbonización del país.

Con más de 2,5 GW y 7,2 GWh y 52 activos bajo gestión, Entrix opera en Alemania donde ha sido pionera en la optimización de baterías, en Polonia, Italia, y ahora llega a España y Portugal, con oficinas en Múnich, Varsovia, Milán y Madrid.

Como explica Juan Galiardo, Regional Manager Iberia de Entrix, «el almacenamiento se ha convertido en la pieza que faltaba para garantizar la competitividad de las renovables. Nuestra tecnología basada en IA permite optimizar en tiempo real la operativa de activos flexibles, baterías o proyectos hibridados, maximizando su rentabilidad en mercados mayoristas y de servicios de ajuste».

Entrix ha desarrollado un algoritmo, basado en inteligencia artificial, que permite optimizar en tiempo real la operativa del activo flexible, con un modelo de servicio y acompañamiento integral. Esto quiere decir que la compañía se involucra en el proyecto desde sus fases más tempranas; asesorando al cliente en decisiones estratégicas, como el tipo de hibridación, el dimensionamiento del activo o los parámetros de garantía, para maximizar su rentabilidad desde el inicio.

Entrix opera tanto con baterías independientes como con activos renovables hibridados en Europa. Como muestra de su compromiso con el sector, la compañía forma parte de las principales asociaciones del ecosistema energético español, entre ellas UNEF (Unión Española Fotovoltaica) y AEPIBAL (Asociación Española de Baterías y Almacenamiento Energético).