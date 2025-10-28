  • ESP
Lanzamiento de Xerppa Central Report: difusión eficiente de informes Power BI sin desarrollos técnicos

Xerppa Central Report es el nuevo portal plug & play desarrollado por Xerppa para optimizar la forma en que las organizaciones gestionan, acceden y difunden sus informes Power BI. El sistema ofrece un espacio único y personalizable que centraliza los informes sin desarrollos técnicos adicionales y con control de accesos seguro

Xerppa anuncia el lanzamiento oficial de Xerppa Central Report, una solución plug & play orientada a optimizar la gestión de informes Power BI en las organizaciones. El sistema ha sido concebido para simplificar y automatizar el acceso a la información clave, centralizando todos los informes en un único portal personalizable según la identidad corporativa de cada empresa, incluyendo marca, colores y dominio propio.

El funcionamiento de Xerppa Central Report no requiere desarrollos técnicos y se conecta directamente con Power BI. Su entorno visual es intuitivo, escalable y eficiente, facilitando el uso por parte de todo tipo de usuarios.

Principales características:

  • Centralización total de informes Power BI

  • Creación de aplicaciones de informes avanzada

  • Integración plug & play sin complejidad técnica

  • Control de accesos granular y seguro

  • Experiencia visual validada por Microsoft

  • Compatibilidad con el ecosistema Xerppa y otros productos

  • Documentación y opciones de personalización adaptadas a cada negocio

Xerppa Central Report impulsa la cultura del dato en las organizaciones, contribuyendo a una mayor confianza en la toma de decisiones, al aumento de la productividad y a la optimización de procesos. Los resultados obtenidos en las primeras implantaciones reflejan mejoras en eficiencia operativa, reducción de costes de soporte IT y una mayor agilidad en la toma de decisiones.

A diferencia de otras soluciones del catálogo de Xerppa, como Xerppa for Finance Insight o Multilevel Matrix by Xerppa, esta herramienta está orientada a favorecer la adopción de la cultura data-driven, ofreciendo a las empresas la posibilidad de gestionar la visualización y el control de sus datos bajo su propia identidad corporativa.

El plan de desarrollo de Xerppa Central Report contempla la incorporación de inteligencia artificial generativa y copilots inteligentes, así como nuevos módulos enfocados en la experiencia de usuario, la escalabilidad y la automatización de procesos.

Xerppa Central Report se encuentra disponible en la AppSource de Microsoft, en el Club Power Platform powered by Xerppa y mediante acceso directo al portal oficial.

Más información disponible en la web corporativa de Xerppa.

