Natura Bissé, ‘Official Spa Brand’ de los The World’s 50 Best Hotels 2025

La firma española de cosmética Natura Bissé da un nuevo e importante paso en su apuesta por seguir siendo un referente mundial en experiencias de bienestar y se convierte en la primera y exclusiva ‘Official Spa Brand’ de los The World’s 50 Best Hotels, autoridad global en el reconocimiento a la excelencia hotelera. Natura Bissé refuerza así su compromiso con los hoteles de lujo, partners clave en su estrategia de crecimiento internacional.

La gala de The World’s 50 Best Hotels se celebrará esta semana en Londres y reunirá durante 3 días a los mejores hoteleros del mundo. Para la ocasión, Natura Bissé organizará una serie de innovadoras experiencias que inspirarán a los presentes en su búsqueda incesante por ofrecer la excelencia a sus huéspedes y asegurar un negocio más sostenible y rentable.

Se trata de una alianza clave en un momento de expansión sin precedentes del turismo más exclusivo. La demanda de experiencias innovadoras sigue en aumento, y el bienestar se consolida como un elemento esencial dentro del nuevo lujo emocional y transformador. El último informe del Global Wellness Institute* indica que el sector wellness ha crecido un 9% anual desde 2020 y prevé que alcance los 9 billones de dólares en 2028, casi el doble de su tamaño en 2019.

«Natura Bissé nació como una firma spa y lleva más de 4 décadas colaborando con algunos de los hoteles más relevantes del mundo. Es un orgullo convertirnos en la primera y exclusiva firma spa oficial de los The World’s 50 Best Hotels y estamos convencidos de que podremos aportar valor a una industria por la que apostamos firmemente y que será clave en el nuevo paradigma mundial, tan necesitado de experiencias transformadoras», Lluis Uriach, Director de Proyectos Estratégicos Natura Bissé Group.

Actualmente, Natura Bissé cuenta con presencia en más de 450 hoteles alrededor del mundo, entre los que destacan grandes grupos como The Ritz-Carlton, Four Seasons, Waldorf Astoria, Rosewood, Belmond, St. Regis, Fairmont, Mandarin Oriental o Grand Hyatt Los tratamientos de la firma marcan la diferencia en el spa, sus amenities 100% solidarias y galardonadas recientemente por Condé Nast Traveler España, sorprenden en las habitaciones; y una cuidada selección de productos retail permite seguir cuidándose y disfrutando de la experiencia en casa.

«Estamos encantados con nuestra unión a Natura Bissé, una firma referente en el sector de la cosmética y el spa con la que compartimos la búsqueda incesante de excelencia y de experiencias inolvidables. Estamos convencidos de que marcarán la diferencia para 50 Best y nuestros mejores hoteles del mundo», Craig Hawtin-Butcher, 50 Best Managing Director.