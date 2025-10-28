Vinok y Banco Sabadell se alían para acercar la digitalización a bodegas y empresas agroalimentarias

Vinok y Banco Sabadell han firmado un acuerdo con un objetivo claro: facilitar el salto digital del sector vinícola y agroalimentario. Gracias a esta alianza, bodegas y empresas podrán acceder a las soluciones tecnológicas de Vinok con financiación de hasta el 100% por parte del banco.

Estas herramientas permiten mejorar la trazabilidad de los productos, garantizar su autenticidad y conectar de forma directa con los consumidores. Todo ello, con condiciones de financiación preferente adaptadas al sector, como préstamos Eco Agro, leasing y renting agrario o líneas de confirming.

«Muchas bodegas quieren innovar, pero no siempre pueden asumir el coste inicial. Este acuerdo rompe esa barrera y les permite digitalizarse con el respaldo financiero de Banco Sabadell», explica Juan Pablo Izquierdo, CEO de Vinok.

La colaboración forma parte del compromiso de ambas entidades por modernizar y hacer más competitivo al sector agroalimentario español. El objetivo: que cualquier empresa, sin importar su tamaño, pueda acceder a tecnología puntera que aporte transparencia, sostenibilidad y nuevas oportunidades comerciales.

«Queremos que nuestros clientes del mundo agroalimentario tengan acceso a soluciones que les ayuden a crecer, proteger sus productos y diferenciarse. Este acuerdo con Vinok es un gran paso en esa dirección», añade Fernando Muñoz, Director de Sector Agrario en la Dirección Territorial Sur de Banco Sabadell.

Sobre Vinok

Vinok es la marca comercial de Your Prodok, S.L., una startup tecnológica española especializada en trazabilidad, autenticación y marketing inteligente mediante etiquetas NFC conectadas a blockchain. Su plataforma permite a bodegas y marcas premium conectar directamente con consumidores, proteger sus productos frente a la falsificación, acceder a datos de mercado en tiempo real y realizar marketing digital directo basado en los datos.