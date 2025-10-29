  • ESP
    España América
Economía Notas de Prensa

IMOU reafirma su compromiso con la sostenibilidad: tecnología que cuida del planeta y del hogar

La compañía destaca la sostenibilidad como uno de los valores más importantes en el diseño de sus soluciones inteligentes. CL2B y CE2P representan cómo IMOU combina innovación tecnológica y responsabilidad ambiental

IMOU reafirma su compromiso con la sostenibilidad: tecnología que cuida del planeta y del hogar
Archivado en: Notas de Prensa

IMOU, líder en soluciones inteligentes para el hogar, considera que la innovación tecnológica debe ir de la mano de la responsabilidad ambiental. La bombilla inteligente CL2B y el enchufe inteligente CE2P son un ejemplo de cómo la marca integra eficiencia energética y diseño inteligente para reducir la huella de carbono sin sacrificar funcionalidad ni eficiencia. 

CL2B: iluminación inteligente para un hogar más sostenible 
La bombilla inteligente LED CL2B es la opción ideal para convertir cada espacio en un entorno inmersivo y dinámico. Este producto redefine la personalización lumínica y el control avanzado con una potencia de 9W y luminosidad de 806 lúmenes. Además, ofrece toda la gama de colores RGBW y permite ajustar la temperatura de color de 2700K a 6500K, creando ambientes únicos para cada momento del día. 

Gracias a su conectividad Wi-Fi y Bluetooth y su compatibilidad con el protocolo Matter, permite un control total desde la aplicación IMOU Life o mediante asistentes de voz como Alexa y Google Assistant. Los usuarios pueden personalizar escenas, programar encendidos y apagados, o regular intensidad y color tanto localmente como de forma remota.  

Esta función de control remoto no solo aporta comodidad, sino también eficiencia: si el usuario se marcha de vacaciones o pasa el día entero fuera de casa y se deja una luz encendida, puede apagarla al instante desde la aplicación, evitando consumos innecesarios y contribuyendo así a un uso más sostenible de la energía. Además, su diseño eficiente y duradero, con una vida útil de hasta 15.000 horas, reduce la necesidad de mantenimiento.

CE2P: control inteligente de la energía 
El enchufe inteligente CE2P (16A, 3680W), también compatible con el protocolo Matter, permite automatizar y gestionar electrodomésticos para hacerlos más inteligentes, seguros y eficientes energéticamente. Su diseño y facilidad de instalación hacen que sea muy práctico: puede instalarse en cualquier ángulo y adaptarse a distintos estilos de decoración, sin necesidad de hub, funcionando con Wi-Fi 2,4 GHz y con emparejamiento rápido mediante Bluetooth. 

Con la app IMOU Life, o utilizando asistentes de voz, los usuarios pueden encender, apagar o programar cualquier dispositivo desde cualquier lugar, incluso si se han olvidado de apagar un electrodoméstico al salir de casa, lo que ayuda a optimizar el consumo energético contribuyendo a un hogar más sostenible. Además, la monitorización de este consumo de energía permite visualizar datos en tiempo real, estimar el gasto eléctrico y tomar decisiones informadas para controlarlo y reducirlo. 

El CE2P también permite la programación con temporizador de electrodomésticos como calefactores, ventiladores, televisiones, máquinas de café, lámparas, etc., para un uso más inteligente, cómodo y responsable con el medio ambiente. 

Además, gracias a su capacidad de integración con otros dispositivos inteligentes, el enchufe se puede interconectar con bombillas, cámaras IPC y otros aparatos del hogar, permitiendo crear escenas y rutinas personalizadas que optimizan la eficiencia y la comodidad del hogar conectado. 

Integración inteligente y sostenibilidad en el hogar 
Tanto la bombilla CL2B como el enchufe CE2P se integran fácilmente en cualquier hogar inteligente, ofreciendo soluciones prácticas para múltiples escenarios: desde viviendas convencionales hasta oficinas, apartamentos turísticos o espacios de coworking. La instalación es rápida y sencilla, y la gestión de los dispositivos es totalmente intuitiva, permitiendo que la sostenibilidad y la eficiencia energética sean accesibles para todos. 

Estos productos no solo ofrecen comodidad y control, sino que también fomentan hábitos energéticos sostenibles. Ambos dispositivos son un paso más hacia la construcción de hogares más conscientes y ecológicos. 

En palabras de George Ma, director comercial de IMOU Iberia: «Para IMOU, cada innovación tecnológica debe ayudar a las personas, pero también a reducir el impacto ambiental. CL2B y CE2P, son un paso más en ese camino, permitiendo que cada hogar sea más eficiente y sostenible con un solo gesto». 

Los productos CL2B y CE2P están disponibles a través de distribuidores autorizados y en la tienda online oficial de IMOU. Para más información sobre estos dispositivos y otras soluciones inteligentes de IMOU, se puede visitar www.imou.com/es

Sobre IMOU 
IMOU, proveedor líder de soluciones y servicios inteligentes de IoT, se ha comprometido a crear un estilo de vida más fácil, inteligente y seguro para todos los usuarios y sus familias a través de tecnología avanzada y productos inteligentes. 

Con los cuatro principales sistemas de productos (IMOU Security, IMOU Robots, IMOU Lights e IMOU Link) basados en la tecnología central de IA y la tecnología en la nube, IMOU proporciona soluciones diversificadas según los diferentes escenarios de uso, creando una experiencia más práctica y eficiente para los usuarios de productos inteligentes. 

Los productos de IMOU han llegado a más de 100 países, y más de 30 millones de usuarios de todo el mundo han disfrutado de la seguridad y la comodidad que ofrece IMOU. Más información en www.imou.com

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

TABLETS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]