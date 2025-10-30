Calvià despide la séptima edición del Mallorca BJJ & Yoga Festival con gran participación internacional

El Mallorca BJJ & Yoga Festival ha culminado una séptima edición inolvidable en el Gran Meliá de Mar, en Illetes (Calvià), donde durante seis días más de 500 participantes de 12 países compartieron una experiencia en torno al deporte, el bienestar y la sostenibilidad.

El evento, celebrado del 22 al 27 de octubre, consolidó una vez más a Mallorca como un destino internacional de referencia en turismo deportivo y de bienestar, combinando actividades de Jiu-Jitsu Brasileño (BJJ), yoga, meditación y movimiento en un entorno natural incomparable.

El fundador y director del festival, Joe Notebaert, destacó «la energía única que se vive cada año en Mallorca, donde personas de todo el mundo se reúnen para compartir aprendizaje, conexión y bienestar en un ambiente de respeto y comunidad».

El programa del evento contó con instructores de renombre mundial como Nicky Ryan, Mauricio Gomes o Clark Gracie en las sesiones de BJJ, junto a destacadas maestras de yoga y meditación como Mary Bruce, Jelena Lieberberg y Carman Jaguar.

Entre todos ellos, la presencia de Nicky Ryan, considerado una de las grandes estrellas del BJJ actual, fue uno de los momentos más destacados del festival. Fue su primera vez en Mallorca, y según expresó, «quedó impresionado por la ubicación y el ambiente del evento», asegurando que espera volver en futuras ediciones.

Durante toda la semana, la excelente climatología acompañó el desarrollo de las actividades, permitiendo disfrutar de prácticas al aire libre, talleres frente al mar y sesiones de respiración y movimiento que conectaron cuerpo y mente en un entorno privilegiado.

Con esta edición, el Mallorca BJJ & Yoga Festival reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la comunidad y la promoción de un estilo de vida saludable, proyectando la imagen de Mallorca como una isla que inspira equilibrio, conexión y bienestar durante todo el año.

Más información en www.mallorcabjjyogafest.com/fall-festiva