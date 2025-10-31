ESLA Formación refuerza la inserción laboral en seguridad privada con nuevos acuerdos de colaboración

La escuela, con más de 20 años de trayectoria y 12 sedes a nivel nacional (en Castilla y León, Comunidad de Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana), acaba de reforzar estratégicamente su oferta de Seguridad Privada mediante una robusta red de convenios de colaboración con empresas líderes del sector. Estos acuerdos tienen un objetivo claro: garantizar que el alumnado no solo obtenga la capacitación oficial, sino que también consiga prácticas reales (FCT) y, lo que es más importante, una contratación inmediata una vez finalizada su formación.

El contexto: un sector en auge que demanda talento

Las cifras no mienten: la Seguridad Privada es un motor de empleo en España. A cierre de 2024, el sector empleaba a 146.566 personas, marcando un crecimiento interanual del +4,3%. La vigilancia se mantiene como la actividad dominante en un mercado que factura miles de millones de euros, con 2.863 millones de euros solo en el área de Vigilancia. ESLA Formación está respondiendo directamente a esta demanda creciente de profesionales cualificados y habilitados.

La clave del éxito de ESLA reside en su modelo integral. Además de ser un centro formativo de referencia (autorizado por Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad desde 2012), la escuela opera como Agencia de Colocación acreditada. Esto permite al centro impartir los certificados de profesionalidad, como el SEAD0112 (Vigilancia y protección de personas) y el SEAD0212 (Vigilancia y protección de explosivos), siguiendo el marco del SEPE. Tras la formación oficial, y mediante acuerdos marco con el sector, el centro selecciona a sus alumnos para realizar la FCT directamente en una compañía colaboradora. Este proceso culmina con una evaluación conjunta y la derivación directa a ofertas de empleo a través de la Agencia de Colocación, cumpliendo con la exigencia legal de habilitación y formación acreditada, tal como establece la Ley 5/2014 de Seguridad Privada.

Exámenes: formación sin barreras

En el caso de los aspirantes a Vigilante de Seguridad, con el curso antiguo convencional de Vigilante de Seguridad es necesario superar las pruebas prácticas y teóricas convocadas anualmente por la Policía en sus propias instalaciones. Sin embargo, en los Certificados de Profesionalidad de Seguridad Privada que imparte ESLA Formación, los exámenes se realizarán en el propio centro, y el alumno no tiene que examinarse ante la Policía. De este modo, podrá acreditar directamente su formación y obtener la TIP (Tarjeta de Identificación Profesional).

Más allá de la formación troncal, el centro se distingue por un catálogo de especialidades que dota a sus alumnos de un perfil polivalente y altamente cotizado. Los módulos, de 20 a 60 horas, cubren nichos de alta demanda. Se ofrece formación específica para servicios de seguridad en Aeropuertos y Puertos, vigilancia en Infraestructuras Críticas y Patrimonio Histórico, servicios en Eventos y Espectáculos, centros comerciales, además de capacitación en Respuesta ante Alarmas y manejo de Rayos X. Con más de 40.000 alumnos formados en sus 20 años de historia, ESLA Formación reafirma su liderazgo y su compromiso de cerrar la brecha entre la capacitación y la necesidad real del mercado laboral. Si realiza el Certificado De Profesionalidad de Seguridad Privada, se completa la formación con un módulo de prácticas profesionales en una empresa de seguridad privada, lo que garantiza la inserción laboral inmediata.

Sobre ESLA Formación

ESLA Formación es un centro formativo con más de dos décadas de experiencia y 12 sedes operativas en España. Está autorizado para la formación en Seguridad Privada (Resolución de 11 de junio de 2012) y actúa como Agencia de Colocación acreditada. Su oferta abarca cursos de vigilantes, escoltas, vigilantes de explosivos, formación en DESA/RCP y un amplio abanico de formación específica de servicios.