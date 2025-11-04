Hero Driver LED, la baliza V16 conectada que será obligatoria en todos los vehículos desde 2026

El 1 de enero de 2026 entrará en vigor la normativa que sustituye los triángulos de preseñalización por la baliza V16 conectada, el nuevo dispositivo homologado por la DGT para señalizar vehículos inmovilizados en carretera sin necesidad de bajar del habitáculo.

Esta obligación afecta a turismos, furgonetas, camiones y autobuses, mientras que en el caso de motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas su uso no será obligatorio, pero sí altamente recomendable por motivos de seguridad y visibilidad.

Gracias a la Baliza V16 Conectada supone un avance significativo en seguridad vial, ya que evita que el conductor tenga que salir del vehículo para señalizar una incidencia, reduciendo el riesgo de atropello en vías interurbanas.

Además, la baliza conectada mejora la visibilidad y la comunicación, ya que al encenderla envía automáticamente la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0, permitiendo alertar a otros conductores en tiempo real a través de paneles informativos, Waze, Google Maps y otras aplicaciones de navegación.

En este contexto, Hero Driver LED se presenta como una de las balizas conectadas más completas y fiables del mercado. Certificada por la DGT y con conectividad NB-IoT de Vodafone incluida sin costes hasta 2040.

A su vez, Ryme Automotive ha desarrollado y certificado ante el laboratorio LCOE un accesorio de sujeción por ventosa, diseñado exclusivamente para la baliza Hero Driver LED. Este accesorio garantiza una fijación segura incluso en vehículos con techo de aluminio, cristal o carrocerías de fibra, como autobuses, caravanas y camiones, donde el imán convencional no tendría adherencia. Gracias a esta solución, la Hero Driver LED se convierte en una baliza completa, versátil y totalmente certificada para cualquier tipo de vehículo.

Con la fecha límite cada vez más próxima, se prevé un aumento de la demanda y posible desabastecimiento de unidades en el último trimestre de 2025. Ryme Automotive cuenta con stock garantizado y suministro inmediato para atender a profesionales que deseen anticipar sus pedidos.

Solicitar información y condiciones de distribución en www.herodriver.es