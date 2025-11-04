El MAPA visita las salinas de Santa Pola junto a SALIMAR para conocer el sector de la sal marina ecológica

La jornada, organizada por la Asociación de Salinas Marinas (SALIMAR), tuvo como objetivo acercar la Administración al sector y favorecer un mejor conocimiento de su actividad, con el fin de desarrollar políticas alineadas con los valores de sostenibilidad y economía azul que caracterizan a esta industria.
Durante la visita, el equipo técnico del MAPA pudo conocer el funcionamiento de las explotaciones salineras, los procesos de obtención de la sal marina y su estrecha vinculación con la conservación de ecosistemas costeros de alto valor ambiental, donde la actividad productiva genera hábitats únicos para la biodiversidad.
La delegación del Ministerio estuvo compuesta por:
- Ana Díaz Pérez, Subdirectora General de Calidad y Sostenibilidad Alimentaria (BOE 15-03-2021).
- Marta Pérez González, Subdirectora Adjunta de Calidad y Sostenibilidad Alimentaria.
- José Miguel González Otero, Jefe de Área de Producción Ecológica.
- Elena O’Hanlon García de Castro, Jefe de Servicio.
- Helena de Miguel Santoyo, Jefe de Servicio.
Por parte del sector salinero y de SALIMAR participaron:
- Gonzalo Díaz Caicoya, Director General de Bras del Port y Presidente de SALIMAR.
- Joan Sucarrats Navarro, Gerente de INFOSA.
- Francisco Armenteros Sánchez, Gerente de Grupo Asal.
- Francisco Javier de Ramon Crespí, Director de Salinas de Levante.
- Cristino Juan Elías Mir, Director de Salinera Española.
- César Martín Aranda, Gerente de SALIMAR.
- Joaquín Gonzalo Ybarra, Director de Salinas del Odiel.
La visita sirvió para poner en valor la contribución del sector salinero marino a la sostenibilidad ambiental y al desarrollo económico de las zonas litorales.
Esta jornada de trabajo refuerza la colaboración entre la Administración y la industria salinera, y demuestra el compromiso compartido con la sostenibilidad, la calidad alimentaria y la protección del patrimonio natural vinculado a la producción de sal marina.
ACERCA DE SALIMAR
La Asociación de Salinas Marinas (SALIMAR) es la entidad que agrupa y representa a las principales productoras de sal marina de origen exclusivamente marino en España. Su misión es impulsar un modelo productivo sostenible, compatible con la preservación de los ecosistemas costeros y generador de valor en las zonas donde se ubican las explotaciones.
El sector que representa SALIMAR es estratégico para España, con una producción cercana al 40 % de la sal marina europea, 8.500 hectáreas dedicadas a su obtención, y una producción anual de 850.000 toneladas, generando una facturación aproximada de 60 millones de euros. Las salinas asociadas suponen cerca del 90 % de la cuota de mercado nacional de sal marina ecológica.