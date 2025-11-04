  • ESP
    España América
Economía Notas de Prensa

SGAE y Shamusic firman un acuerdo para apoyar a los autores musicales emergentes

SGAE y Shamusic unen innovación y gestión colectiva para acercar a los nuevos talentos musicales a una industria más justa y accesible

SGAE y Shamusic firman un acuerdo para apoyar a los autores musicales emergentes
Archivado en: Notas de Prensa

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y Shamusic, plataforma digital que permite a las creadoras y creadores musicales emergentes registrar sus obras mediante tecnología blockchain, han suscrito un acuerdo de colaboración con el objetivo de ayudar a que los nuevos talentos musicales puedan recibir los derechos generados por sus obras y, a la vez, fomentar su desarrollo profesional.

En línea con los nuevos hábitos digitales de las actuales generaciones de autoras y autores, este acuerdo posibilitará que los usuarios de Shamusic puedan darse de alta como miembros de SGAE, registrar sus composiciones y percibir puntualmente los derechos generados por la explotación de sus obras como el uso de su música en directo, plataformas y emisiones en radio y televisión, entre otros. Además, los usuarios de Shamusic que se hagan socios de SGAE podrán acceder a ventajas tales como la formación y la promoción profesional que ofrece la entidad de gestión colectiva.

De esa manera, la colaboración de SGAE con la plataforma Shamusic se revela como una moderna, ágil y eficiente puerta de entrada a la industria musical para quienes ahora emprenden su carrera profesional.

El director de Tecnología y Gestión Operativa de SGAE, José Macarro, asegura que la iniciativa tiende «puentes con las nuevas generaciones de creadoras y creadores musicales, integrando la innovación tecnológica con la defensa de sus derechos de autor a nivel global».

Jesús Vargas, CEO de Shamusic, por su parte, considera que esta colaboración supone «un paso clave hacia una industria más accesible y justa», y del modo más fácil y asequible: «El autor sube su canción a través de Shamusic y recibe su certificado en cuestión de minutos, pudiendo además disfrutar de las ventajas de pertenecer a SGAE».

Sobre Shamusic
Shamusic es una plataforma musical que permite a los artistas emergentes registrar sus canciones mediante la tecnología blockchain. Además, facilita conexiones con otros artistas y acuerdos de colaboración profesional.

Sobre SGAE
La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) es una entidad privada dedicada a la defensa y gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual de sus más de 140.000 socias y socios del ámbito musical, audiovisual y de artes escénicas. Su misión fundamental es la protección y reparto de la remuneración de sus socias y socios por la utilización de sus obras, y la gestión de licencias entre los clientes para su uso.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

COMIDA SANA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Bebés Comida sana Masaje y relajación Mascotas
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]