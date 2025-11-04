Zucchetti Spain, ‘Mejor Proveedor del Sector de los Despachos Profesionales’

El fabricante de software consolida su liderazgo en soluciones digitales para asesorías con su línea Altai Asesorías.

Su solución Altai pAIroll, el primer operador IA de nómina, marca un nuevo paso hacia la automatización inteligente del área laboral.

Zucchetti Spain ha sido reconocida como «Mejor Proveedor del Sector de los Despachos Profesionales» en la V Edición de los Premios ProDespachos & Emprendedores, celebrada el pasado jueves en Cupra City Garage, Madrid.

El galardón, organizado conjuntamente por ProDespachos y la revista Emprendedores, distingue a las firmas que mejor representan la innovación y la excelencia en el ámbito de la asesoría, la consultoría y los servicios profesionales.

Un referente para las asesorías

La organización ha destacado la aportación diferencial de Zucchetti Spain al proceso de digitalización de las asesorías, reconociendo su papel clave en la modernización del sector a través de soluciones que combinan automatización, trazabilidad y cumplimiento normativo.

«Zucchetti Spain se ha consolidado como uno de los principales impulsores tecnológicos de la transformación en los despachos y asesorías profesionales, aportando herramientas que mejoran la productividad y permiten centrarse en el valor del servicio al cliente», señalan desde la organización de los Premios ProDespachos & Emprendedores.

Este reconocimiento cobra especial relevancia al haber sido Zucchetti Spain reconocida ex aequo con ADISS Informática en la categoría ‘Mejor Proveedor del Sector de los Despachos Profesionales’, reforzando así su posición como aliado estratégico del sector.

Innovación al servicio del talento profesional

Con su línea Altai Asesorías, Zucchetti Spain ofrece una plataforma integral que automatiza los procesos administrativos, contables, fiscales y laborales, permitiendo a los despachos centrarse en el asesoramiento y la gestión estratégica.

Entre sus desarrollos más recientes destaca Altai pAIroll, el primer operador IA de nómina, capaz de ejecutar el cálculo de nóminas mediante un agente de inteligencia artificial. Esta innovación supone un salto cualitativo en la digitalización del área laboral, reduciendo errores, aumentando la eficiencia y liberando tiempo para tareas de mayor valor.

«La incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial como Altai pAIroll nos permite liberar a los profesionales de tareas repetitivas y administrativas, para que puedan centrarse en la estrategia y el acompañamiento al cliente», explica Fernando Ruiz Marquina, Director de Operaciones Payroll – HR de Zucchetti Spain.

Un premio a la trayectoria y la excelencia

Con más de tres décadas de experiencia, Zucchetti Spain ha consolidado un ecosistema de soluciones que impulsan la eficiencia, la trazabilidad y la competitividad de las asesorías y despachos profesionales. El premio recibido pone en valor no solo su trayectoria, sino también su compromiso con la innovación y la mejora continua del tejido empresarial.

En esta quinta edición, los Premios ProDespachos & Emprendedores también reconocieron la labor de otras firmas destacadas por su innovación, entre ellas ADISS, Riera Consulting, Key Iberboard, TAX Economistas y Abogados, LAVER Consultores, GCE Group, Gestoría Orejana, Contamar, MZG Asesores, iusTime y Qualitax Abogados y Consultores.

Sobre el Grupo Zucchetti

Con más de 40 años de historia, una facturación de 1.250 millones de euros en 2024, más de 750.000 clientes, 9.500 empleados, 1.650 distribuidores en Italia y otros 350 a escala internacional, el Grupo Zucchetti es uno de los principales fabricantes de software de Europa y la primera compañía italiana de software desde 2006 (ranking Top5 IT de IDC Italia), con soluciones de gestión de RR.HH., ERP-CRM, robótica, soluciones TPV para hostelería y retail, automatización, Internet de las cosas, M2M y sistemas de control de accesos y videovigilancia.

Está presente en más de 30 ciudades de Italia y en 15 países, con oficinas en Francia, Alemania, Rumanía, España, Suiza, Brasil, Reino Unido, EE.UU., Austria, Bulgaria, México, Polonia, Canadá, Emiratos Árabes Unidos y China, un proyecto de expansión en constante crecimiento.

Zucchetti en España

Con más de 35 años de experiencia, Zucchetti Spain es un punto de referencia en el sector TI nacional, con 300 empleados y un canal de partners formado por 300 profesionales certificados, una facturación de 23 millones de euros en 2024 y más de 4.000 clientes.

Su catálogo de soluciones tecnológicas es el más amplio del mercado al sumar a las desarrolladas en España, el portfolio de soluciones de software y hardware del Grupo Zucchetti. Destacan sus soluciones de software de gestión empresarial ERP-CRM, MES, BI, programación y planificación de la producción; gestión de RR.HH., nómina, movilidad y espacios de trabajo; software para asesorías y despachos profesionales, soluciones de automatización documental, hub digital para trámites con la Administración y ciberseguridad.

Zucchetti Spain mantiene una firme apuesta por la innovación, con centros I+D+i locales, el apoyo de 2.600 expertos en esta área del Grupo Zucchetti, e importantes reconocimientos: «Premio Innovación 2024» (Premios Pasión por el Despacho); en 2023, «Premio Mejor Software de Gestión Empresarial» (XXIII Premios Byte TI); en 2022, «Premio Innovación» (XXXIII Premios Dirigentes a la Excelencia Empresarial); «Premio Innovación en Desarrollo de Software» en 2021 (Asociación Europea de Economía y Competitividad), «Premio Empresa del Año» en 2019 (Premios Tecnología Siglo XXI), y «Premio Mejor Software de RRHH» en 2019 (Premios El Economista).