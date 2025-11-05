La estética evoluciona con las mujeres que apuestan por cuidarse sin etiquetas

La belleza ya no va de cambiar, sino de cuidarse. Y Holaglow lo ha entendido desde el principio. La red de clínicas de nueva generación está transformando la medicina estética en España con una propuesta que combina rigurosidad médica, tecnología y una mirada profundamente humana.

Su mensaje conecta con una nueva generación de mujeres que quieren verse bien sin perder su naturalidad, y que entienden la medicina estética como parte del bienestar y del autocuidado. Miles de ellas ya confían en Holaglow, que vive una etapa de crecimiento y evolución, con la apertura de nuevas clínicas y una comunidad que crece mes a mes en torno a una idea: cuidarse sin etiquetas.

Nueva dirección médica y visión regenerativa

Esta nueva etapa llega tras el cierre de un ciclo importante para la compañía. La Dra. Sonsoles Espí, hasta ahora directora médica de Holaglow, deja su cargo para emprender un nuevo proyecto junto al equipo de Clínicas Barber.

Desde Holaglow agradecen su papel esencial en la creación de un modelo clínico riguroso y adaptado a las necesidades reales de las pacientes.

Su relevo lo asume la Dra. Cristina Martín Pastor-Peralta, licenciada en Medicina por la Universidad de Málaga, con un Máster en Medicina Estética y Antiaging (Universidad de Córdoba) y un Máster en Tricología y Cirugía Capilar (Universidad de Alcalá – UDIMA).

Con una amplia trayectoria cómo directora médica en clínicas de Málaga y Madrid, su filosofía une ciencia, precisión y naturalidad.

Bajo su liderazgo, Holaglow apuesta decididamente por la medicina regenerativa y la longevidad, dos de las grandes tendencias que están marcando el futuro del sector.

La firma incorpora protocolos avanzados de bioestimulación, revitalización celular y activos biotecnológicos como el ADN de salmón, conocidos por su capacidad para mejorar la luminosidad, firmeza y calidad de la piel desde dentro.

«La medicina estética ha entrado en una nueva era: la regenerativa. No se trata de transformar, sino de activar los procesos naturales de la piel para que recupere su vitalidad. La belleza consciente empieza en la salud», explica la Dra. Cristina Martín Pastor, directora médica de Holaglow.

Belleza consciente, innovación real

En paralelo, la compañía consolida su crecimiento con la incorporación de Albert Payà como director general, que liderará la siguiente fase de expansión apoyándose en la digitalización y en la experiencia omnicanal que caracteriza a Holaglow, la primera compañía nativa digital de medicina estética en España.

«Nuestro propósito es claro: que la medicina estética se viva con libertad, confianza y transparencia. Creemos en una belleza real, profesional y cercana, donde cuidarse esté bien y sea accesible para todos», afirma Albert Payà, director general de Holaglow.

Con seis clínicas operativas en distintas ciudades españolas, Holaglow se posiciona como la marca que une ciencia y sensibilidad para ofrecer una experiencia estética distinta: tratamientos seguros, resultados naturales y una filosofía que invita a verse bien para sentirse mejor.

Holaglow lidera la nueva generación de medicina estética regenerativa en España, donde la innovación, la naturalidad y el bienestar son la verdadera fórmula de la belleza.