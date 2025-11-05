  • ESP
Humix seca los muros desde dentro y pone fin a la humedad sin obras

Paredes húmedas, olor a moho y manchas que no desaparecen. La humedad por capilaridad afecta a viviendas, garajes y comunidades enteras. Humix propone una alternativa limpia y sin obras: una tecnología que seca los muros desde dentro y devuelve el confort a los espacios

En una época en la que pasamos más tiempo en interiores, la calidad del aire y el confort de los espacios cobran una importancia decisiva. Humix irrumpe en el sector de la rehabilitación con una propuesta tan simple como revolucionaria: eliminar la humedad por capilaridad sin necesidad de obras. Su tecnología, basada en la inversión de polaridad, actúa directamente sobre el agua que asciende desde el subsuelo, deteniendo su avance y secando los muros desde el interior. Gracias a su eficacia, ayuntamientos, instituciones, comunidades de vecinos y propietarios de edificios históricos ya confían en este sistema para proteger estructuras, preservar el patrimonio y mejorar el bienestar de quienes las habitan.

Innovación silenciosa, resultados visibles
El dispositivo Humix no requiere obras, ruido ni mantenimiento. Su instalación es rápida y limpia, y comienza a actuar desde el primer día con un consumo energético mínimo. El sistema bloquea la humedad estructural, favorece el secado natural de las paredes y mejora la calidad del aire interior, reduciendo la aparición de moho, salitre y malos olores.
Esta tecnología sostenible está transformando la forma en que se aborda la humedad en España, especialmente durante los meses más fríos, cuando este problema se hace más visible y afecta al confort y la salud de los espacios. Su gran capacidad de alcance también lo convierte en una solución ideal para comunidades de propietarios, garajes y espacios compartidos, donde la humedad afecta a muros, trasteros y zonas comunes.

Un compromiso con la salud y la sostenibilidad
Humix impulsa una nueva forma de entender la rehabilitación, combinando innovación tecnológica y respeto por el medio ambiente. Su objetivo es claro: ofrecer una solución duradera, limpia y eficaz frente a la humedad por capilaridad, sin necesidad de obras ni productos químicos. Con presencia en toda España y resultados comprobables, la compañía continúa consolidando su liderazgo en el sector, ayudando a que hogares, comunidades y edificios públicos mantengan su valor, su estructura y su bienestar interior durante todo el año.

