La V Gala Solidaria Sinergias Club Internacional unirá en Marbella, liderazgo, propósito y solidaridad

Consolidada como una de las grandes noches del tejido empresarial de la Costa del Sol, la V Gala Solidaria de la Asociación Empresarial Sinergias Club Internacional combinará networking de alto valor, excelencia y solidaridad con propósito.

Este año contará con la participación especial del empresario Curro Rodríguez, padrino oficial de Sinergias Club 2026, referente internacional por su visión y liderazgo y al frente de más de 37 empresas en 7 países diferentes. Uno de los momentos más esperados será la entrega de los Premios Empresariales Sinergias, que reconocen el liderazgo consciente y el compromiso social. Entre los nominados figuran personalidades y entidades que representan la fuerza transformadora de la colaboración, como Michael Bormann, fundador de la multinacional BDP, la Dra. Arrojo, reconocida en EE. UU. como «persona extraordinaria en las ciencias», categoría que se otorga a los premios Nobel que desarrollan su labor en ese país o la Asociación Española Contra el Cáncer, que recibirá el galardón honorífico «Sinergias con Corazón», recogido por su vicepresidenta Setareh Mohregi, símbolo del trabajo incansable por construir alianzas solidarias.

La Gala mantiene su esencia solidaria, destinando parte de los fondos recaudados a la obra social ‘Sinergias con Corazón’, que apoya proyectos de gran impacto como CADI, AVOI, Fundatul y Mejor en Familia, dedicados a la inclusión, la diversidad y el bienestar de quienes más lo necesitan. Los asistentes disfrutarán de una velada inolvidable: cóctel de bienvenida, cena gourmet, música en directo, sorpresas y, sobre todo, la oportunidad de formar parte de una comunidad empresarial que entiende el liderazgo como una herramienta para mejorar vidas y generar oportunidades reales.

La Gala tendrá lugar el viernes 14 de noviembre, a las 20:00, en el hotel The Westin La Quinta, Marbella

Entradas disponibles en https://form.smartcollect.es/?id=2304

«Sin duda, será una noche para compartir, inspirar y dejar huella».