Alianza estratégica entre Bytetravel e Intermundial, grupo Atlantigo

Bytetravel. scaleup tecnológica especializada en servicios para viajeros que cotiza en el BME Scaleup, ha firmado un acuerdo estratégico con Intermundial, del grupo Alantigo, líder en España de seguros de viaje.

En el marco del acuerdo, las marcas Globely, la nueva marca global de ByteTravel, y Visagov ya consolidada en el mercado de tramitación de visados, integrarán los seguros de viaje de Intermundial en sus plataformas, ampliando su oferta con coberturas adaptadas a distintos perfiles de viajeros y destinos.

La colaboración incluye también la promoción y distribución de la tarjeta eSIM Roamic, desarrollada por ByteTravel, que Intermundial ofrecerá a los titulares de 5,5 millones de pólizas. Con esta alianza, ambas compañías refuerzan su compromiso por digitalizar la experiencia del viajero y ofrecer soluciones más conectadas, seguras y sencillas.

Para Intermundial, el acuerdo supone un paso clave en su estrategia de crecimiento orientada a la diversificación y a la expansión internacional, así como al fortalecimiento de su red de socios B2C. Por su parte, ByteTravel amplía el alcance de su tecnología y consolida su papel como actor destacado del ecosistema traveltech, integrando sus soluciones digitales en el canal asegurador y llegando a nuevos perfiles de viajeros.

«Esta alianza refleja nuestra visión de crecimiento compartido: unir la especialización aseguradora de Intermundial con la capacidad tecnológica y el alcance internacional de ByteTravel. Juntos impulsamos una propuesta más global, innovadora y centrada en las necesidades del viajero» señala Manuel López, CEO de Grupo Atlantigo.

Por su parte, Axel Serena, CEO de ByteTravel destaca: «Intermundial aporta a nuestra estrategia el respaldo y la solidez de un socio con gran conocimiento del sector turístico. Esta alianza permite dar un paso más en la construcción de un ecosistema traveltech donde innovación, conectividad y seguridad viajen de la mano».

Nuevas líneas de colaboración

ByteTravel, especializada en servicios para viajeros, opera en más de una decena de países, con presencia destacada en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Suiza y Alemania. Fundada con vocación global, la compañía busca consolidarse como referente europeo en el ámbito traveltech, impulsando soluciones digitales orientadas a la movilidad y la experiencia del viajero.

En el marco de esta alianza, Intermundial ha suscrito una participación minoritaria en ByteTravel, una operación que no solo refuerza la confianza mutua entre ambas compañías, sino que consolida el papel de Intermundial como socio estratégico en la evolución y crecimiento de la tecnológica. Esta inversión constituye un respaldo decisivo al modelo de expansión de ByteTravel y, al mismo tiempo, refuerza la posición de Intermundial como actor clave en la transformación digital del sector asegurador, abriendo nuevas oportunidades de desarrollo y colaboración en el ámbito traveltech.

Sobre Intermundial

Con más de 5,5 millones de asegurados y 6.000 puntos de venta, Intermundial es una compañía líder, especializada en distribución de soluciones aseguradoras de viaje y gadgets desde hace más de 30 años. Como parte del Grupo Atlantigo, Intermundial aúna experiencia e innovación para redefinir el mundo de los riesgos de viaje con soluciones integrales que van más allá de un seguro gracias a tres pilares: seguros a medida con las últimas garantías y los mejores mercados aseguradores; tecnología de vanguardia para que se controlen los seguros; y servicios exclusivos para dar una respuesta eficaz a las necesidades de una nueva generación de viajeros. El objetivo de Intermundial es siempre simplificar el día a día y acompañar para que se viaje siempre con total tranquilidad.