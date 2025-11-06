  • ESP
Atos colabora con el Ayuntamiento de Madrid en la evolución y mantenimiento de su plataforma de IA

El Ayuntamiento de Madrid adjudicó en marzo de 2025 a Atos, líder mundial en transformación digital impulsada por la inteligencia artificial, los servicios de mantenimiento, evolución y soporte de su plataforma de Inteligencia Artificial (IA), en el marco de la iniciativa Madrid Inteligencia Artificial (MAIA)

El objetivo es optimizar los procesos administrativos, mejorar los servicios municipales y la gestión interna, y ofrecer a la ciudadanía servicios de valor añadido más eficientes, proactivos y personalizados. La IA generativa contemplada en el contrato permitirá el desarrollo de un ecosistema de agentes de inteligencia artificial capaces de ayudar a la ciudadanía a resolver sus necesidades desde el Ayuntamiento de Madrid.

Evolución continua del sistema
El contrato, con una duración de tres años y posibilidad de prórroga por un año adicional, incluye el mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo de los distintos servicios que operan sobre la plataforma de IA del Ayuntamiento de Madrid, así como el soporte operativo a los usuarios y al Servicio de Informática y Comunicaciones del Ayuntamiento de Madrid (Easydro).

En colaboración estrecha con el ayuntamiento de Madrid, Atos promueve la excelencia y colaboración en el uso de la IA mediante la vigilancia tecnológica, un laboratorio de innovación, una red de conocimiento, formación especializada y apoyo técnico y metodológico para el diseño y seguimiento de proyectos de inteligencia artificial.

Además, Atos desarrolla nuevos casos de uso y mejoras en la plataforma municipal de IA, al tiempo que resuelve incidencias y adapta los sistemas de IA a los cambios técnicos o normativos, ofreciendo asistencia tanto para las operaciones diarias como para los usuarios finales.

Nuevos casos de uso y aplicaciones prácticas
Entre los muchos casos de uso que Atos está desarrollando, destacan ejemplos como Comunicación Clara y Pipeline de objetos documentales (texto, audio, video), que ponen de relieve el potencial de la IA en la gestión pública.

Comunicación Clara tiene como objetivo mejorar la redacción y comprensión de los textos administrativos, garantizando que sean claros, accesibles y comprensibles para la ciudadanía, conforme a la Guía de Comunicación Clara del Ayuntamiento de Madrid. Gracias a modelos de lenguaje avanzados, el sistema puede analizar el contexto, sugerir reformulaciones y justificar los cambios propuestos, reforzando así la transparencia, la eficiencia y la equidad lingüística.

Por su parte, Pipeline de objetos documentales permite el procesamiento automático de archivos de audio, vídeo y texto, transformando su contenido en información estructurada mediante transcripción y OCR, y generando representaciones vectoriales (embeddings) que facilitan búsquedas semánticas y consultas contextuales. Esta capacidad acelera la localización de información relevante y posibilita la integración de sistemas de Generación Aumentada por Recuperación (RAG) para ofrecer respuestas precisas y contextualizadas.

Jose Miguel Gonzalez Aguilera, Subdirector General de Innovación y Servicios Emergentes del Ayuntamiento de Madrid, ha señalado: «En el Ayuntamiento de Madrid trabajamos para mejorar la vida cotidiana de las madrileñas y madrileños. Creemos que el uso de la Inteligencia Artificial en los servicios municipales representa una oportunidad única de transformación en la forma de relación y prestación de servicios a la ciudadanía. Este proyecto con Atos supone un paso firme hacia una transformación digital eficaz y eficiente».

Diego Padilla, Director del proyecto de Atos, ha añadido: «Este contrato refuerza nuestro compromiso con el desarrollo de una inteligencia artificial fiable, ética y útil para la ciudadanía. En Atos ponemos nuestra experiencia y capacidades tecnológicas al servicio de una administración más ágil, eficiente y orientada al ciudadano».

