realme lanza la nueva realme UI 7.0 con diseño Light Glass e innovadoras funciones potenciadas por IA

Con el lanzamiento del realme GT 8 Pro, realme presenta el nuevo sistema operativo realme UI 7.0, que incorpora un diseño de nueva generación y funciones impulsadas por AI basadas en Android 16. Esta actualización supone un salto en inteligencia, personalización y fluidez, haciendo que cada interacción sea más inteligente, rápida y conectada que nunca.

Diseño Light Glass: profundidad elegante, claridad sin esfuerzo

realme UI 7.0 introduce el sofisticado diseño Light Glass, inspirado en las texturas del vidrio, que aporta transparencia, profundidad y fluidez a la interfaz. Incluye los nuevos iconos Ice Cube, que evolucionan desde diseños planos hacia símbolos cristalinos, realistas y con sensación de profundidad. El nuevo Centro de Control Misty Glass ofrece un fondo difuminado para un acabado sereno y translúcido, mientras que el Breathing Dock optimiza la estructura y legibilidad del diseño.

Para potenciar aún más la personalización, Flux Theme 2.0 introduce temas de texto ampliado, Always-On Display panorámico y compatibilidad con Live Photos y fondos de pantalla en vídeo, junto con un efecto de profundidad de campo dinamizado con IA que enfoca inteligentemente el sujeto principal. Los usuarios también pueden personalizar sus dispositivos con animaciones de huella dactilar, iconos interactivos Flux Deskotp (redimensionables y recoloreables), así como nuevos widgets y estilos de pantalla de bloqueo.

Inteligencia que anticipa necesidades

Las capacidades de IA son protagonistas en realme UI 7.0, actuando como un asistente discreto que simplifica tareas diarias y potencia la creatividad.

La nueva función AI Notify Brief resume las notificaciones no urgentes en informes personalizados de mañana y noche, ofreciendo información clave, actualizaciones de agenda y recordatorios justo cuando se necesitan.

En el ámbito fotográfico, AI Framing Master proporciona orientación inteligente de composición, identificando automáticamente el mejor encuadre y explicando los principios de composición subyacentes, para capturar imágenes de nivel profesional sin esfuerzo.

realme UI 7.0 también conecta ecosistemas gracias a la función iPhone y Apple Watch Connect, que permite visualizar llamadas y mensajes directamente en los dispositivos realme, además de sincronizar los datos de salud procedentes del Apple Watch. A ello se suma AI Gaming Coach, que aprende de los patrones del usuario para ofrecer optimización en tiempo real y consejos personalizados de juego.

Experiencia fluida

A nivel de sistema, realme UI 7.0 incorpora optimizaciones que mejoran la velocidad y la estabilidad del rendimiento. La nueva barra lateral multitarea ofrece acceso rápido a herramientas y aplicaciones sin interrumpir otras tareas en curso.

Mientras tanto, el motor Flux Engine aumenta la capacidad de respuesta general en un 15%, el rendimiento diario en un 22% y la fluidez de desplazamiento de las aplicaciones en un 29%, incluso en escenarios complejos de multitarea.

Combinado con animaciones fluidas y transiciones naturales, cada gesto y movimiento se siente más orgánico, asegurando una experiencia visual clara y consistente. Estas mejoras crean un ecosistema más conectado, donde los dispositivos realme rinden sin esfuerzo.

El GT 8 Pro vendrá con realme UI 7.0 preinstalado. Además, otros dispositivos, como el GT 7 Pro, recibirán la actualización, que comenzará a desplegarse en noviembre.