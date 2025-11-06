VTEX inaugura nueva oficina en Barcelona y la convierte en su nuevo hub para Europa y APAC

Días atrás, VTEX realizó en Barcelona la inauguración oficial de sus nuevas oficinas en España. Esta apertura materializa la apuesta de la empresa en el mercado español, uno de los de mayor crecimiento para la compañía en Europa. La ciudad fue elegida por su concentración de talento digital, ecosistema de innovación y relevancia estratégica para operar en la misma zona horaria de los principales retailers europeos y su capacidad de conectar múltiples mercados de la región.

La oficina de Barcelona funcionará como nuevo centro operativo para Europa y APAC. Además de un equipo local de ventas, albergará ingenieros de comercio, ingenieros de soluciones, especialistas en growth, localización de producto y arquitectos de soluciones de múltiples países de ambas regiones.»La tecnología solo es transformadora cuando está al servicio del negocio. Las marcas líderes necesitan acelerar, operar con eficiencia y escalar experiencias de comercio complejas, y eso exige un socio que entienda sus retos reales, desde la orquestación omnicanal hasta la automatización y la inteligencia aplicada. Europa está viviendo un momento clave en el digital commerce, con clientes que priorizan time-to-value, modularidad y resultados medibles. Y sabemos que acompañarlos de cerca marca la diferencia. Esta nueva oficina en Barcelona refuerza nuestro compromiso con la región, nos acerca aún más al talento local y al ecosistema, y nos permite seguir impulsando el crecimiento de las marcas con la misma velocidad y ambición con la que ya estamos transformando el comercio en toda Europa», afirma Santiago Naranjo CRO de VTEX.

La apertura se enmarca en un plan de inversión para acompañar el crecimiento exponencial que VTEX ha experimentado en Europa. A corto y medio plazo, se proponen crecer en base de clientes, ampliar su equipo y consolidar su liderazgo como plataforma de enterprise commerce. La estrategia se apalanca en las capacidades diferenciales que ofrecen y en los vectores de innovación como composable commerce, marketplaces, automatización y AI agentic aplicada al core operativo y a la experiencia de usuario. «La apertura de nuestra oficina en Barcelona reafirma nuestro compromiso con los clientes y con la región: se trata de estar donde se genera el impulso de cambio, de acelerar su crecimiento y de conectar talento, mercado y resultados. Este hub es una apuesta por España como eje de expansión para Europa y APAC», añade Prakash Gurumoorthy, General Manager EMEA & APAC de VTEX.

Hoy, VTEX ya impulsa a marcas como, Mondelez, Tréndico, La Sirena, Henkel (Indola), Embargosalobestia, Simón Coll y Ticnova, junto a partners como IBM, Accenture, Globant, ITG, Seidor, Synerise, Webimpacto, Experimentality, Digiu y Sportian. Además, cuenta con más de 100 tiendas online activas en la región EMEA-APAC, trabajando con marcas reconocidas como OBI, Motorola, Colgate, Manchester City, KitchenAid, entre otras.

«Barcelona concentra talento, innovación y clientes clave. Esta inauguración no es un gesto simbólico: es el movimiento necesario para acelerar nuestra tracción en España y desde aquí habilitar capacidades para toda Europa», cierra Thiago Borba, VP Growth Southern Europe de VTEX.