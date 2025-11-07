Castilla y León refuerza su liderazgo en enoturismo con sus nueve rutas certificadas

Castilla y León reafirmó su liderazgo en el panorama enoturístico nacional con la celebración en Madrid de un evento organizado por la Asociación de las Rutas del Vino de Castilla y León, destinado a poner en valor el peso del enoturismo y del turismo gastronómico y cultural como motores estratégicos de desarrollo para la Comunidad y para España.

El acto, celebrado el pasado 6 de noviembre en The Kitchen Club, reunió a más de ochenta periodistas, influencers y profesionales del turismo, gastronomía y estilo de vida, que pudieron conocer de primera mano el trabajo que realizan las nueve rutas certificadas que conforman la Asociación: Arlanza, Arribes, Bierzo, Cigales, Rueda, Ribera del Duero, Sierra de Francia, Toro y Zamora.

Durante la jornada, los representantes de cada ruta presentaron la diversidad de sus territorios a través de experiencias interactivas que unen vino, gastronomía, patrimonio y naturaleza, destacando la oferta de productos de calidad, alojamientos rurales y servicios turísticos que convierten a Castilla y León en un destino competitivo, sostenible y diferenciado.

El evento puso en relieve el papel de las rutas como instrumento de vertebración territorial y promoción económica, al fomentar el emprendimiento local, la creación de empleo y la desestacionalización turística.

En su intervención, el director general de Turismo la Junta de Castilla y León, Ángel González Pieras, subrayó el valor del enoturismo como sector estratégico:

«Las Rutas del Vino de Castilla y León son un exponente de la calidad de la oferta turística del territorio y además ofrecen una oportunidad idónea para mostrar al demandante de sus servicios la riqueza de los distintos elementos que conforman el producto y definen el destino».

Por su parte, el presidente de la Asociación de las Rutas del Vino de Castilla y León, Miguel Ángel Gayubo, destacó el carácter integrador del proyecto:

«Las rutas trascienden al producto en el que se asientan: el vino. Representan un modelo de cooperación que aúna en la oferta final a bodegas, productores, hosteleros, artesanos y comerciantes bajo un mismo objetivo: generar valor y atraer turismo de calidad a Castilla y León. Por ello, la apuesta decidida que hace la Junta de Castilla y León por las Rutas del Vino y el apoyo constante a su labor».

Con nueve rutas certificadas, Castilla y León es la región española con mayor número de destinos enoturísticos de calidad y reúne asimismo a la mayor demanda de turismo enológico en España. Su liderazgo se apoya en la excelencia de sus vinos y en sus productos basados en la diversidad de su paisaje y la autenticidad de su patrimonio, así como en la apuesta por la sostenibilidad y la profesionalización del sector.

Con iniciativas como esta, la Asociación de las Rutas del Vino de Castilla y León continúa trabajando para consolidar un modelo turístico basado en la calidad, la cooperación y la identidad territorial, que refuerce la competitividad de la Comunidad y contribuya al crecimiento económico y cultural de España.

Sobre las Rutas del Vino de Castilla y León

Las Rutas del Vino de Castilla y León conforman una red de destinos enoturísticos que invitan a descubrir la riqueza vitivinícola, gastronómica, cultural y paisajística de la comunidad. Integradas en el Club de Producto Rutas del Vino de España, estas rutas recorren algunos de los territorios más emblemáticos del país, donde tradición y modernidad se dan la mano en torno al vino. Arlanza, Arribes, Bierzo, Cigales, Rueda, Ribera del Duero, Sierra de Francia, Toro y Zamora ofrecen al visitante experiencias turísticas únicas que combina alojamientos, museos, bodegas, patrimonio, gastronomía, visitas a productores artesanos (queserías, almazaras, obradores, etc.) y naturaleza, haciendo de Castilla y León un referente enoturístico de primer nivel.