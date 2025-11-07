Karbon-X amplía su liderazgo en carbono azul con un nuevo proyecto de restauración en Guinea

Basándose en el éxito de su proyecto de reforestación de manglares de 7.000 hectáreas en Senegal —que ya ha generado una estimación de 2,8 millones de toneladas de reducciones de CO₂ y beneficios comunitarios medibles—, Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) («Karbon-X» o la «Compañía») está ampliando su liderazgo en carbono azul hacia el delta del Konkouré, en Guinea, en un momento en que el carbono azul emerge como una frontera crucial para la inversión climática y la resiliencia costera.

Desarrollado a través de ALLCOT – A Karbon-X Company, la división de desarrollo y asesoría de proyectos de Karbon-X, esta iniciativa replicará y ampliará el modelo probado en Senegal, fortaleciendo la biodiversidad, la protección del litoral y los medios de vida sostenibles en toda África Occidental.

Los manglares son más que árboles: son escudos naturales que protegen las costas, criaderos de vida marina y fuentes vitales de ingresos para las familias costeras. Restaurarlos significa restaurar el equilibrio, la seguridad y las oportunidades para las comunidades que dependen del mar.

Para preparar la implementación, el brazo de desarrollo de proyectos de Karbon-X, ALLCOT, ha liderado misiones técnicas regionales y sesiones de capacitación en Guinea, uniendo a las agencias forestales y climáticas para intercambiar mejores prácticas y fortalecer la capacidad local en desarrollo de carbono azul. Las visitas de campo al Área Marina Protegida de Gandoul ofrecieron experiencia práctica —desde la recolección de propágulos hasta el monitoreo de carbono—, conectando el conocimiento con la práctica bajo una visión compartida de sostenibilidad.

«Nuestro trabajo en Guinea se basa en años de colaboración con gobiernos y comunidades locales», dijo Alexis Leroy, director de Inversiones en Sostenibilidad de Karbon-X. «Estamos profundamente arraigados en esta región: comprendemos los impulsores de la deforestación, fortalecemos la capacidad local y garantizamos la continuidad para que los esfuerzos de restauración generen un impacto social y ambiental duradero».

A través de esta iniciativa, Karbon-X y su división de desarrollo de proyectos, ALLCOT – A Karbon-X Company, reafirman su misión de convertir la ambición climática en un impacto medible y duradero, acelerando el crecimiento de la economía azul y configurando un futuro más resiliente para la región.

Para explorar en detalle el Proyecto de Restauración de Manglares de Guinea, visitar https://www.allcot.com/project-development/guinea-mangrove-restoration-project/.

Acerca de Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) es una empresa integrada verticalmente de soluciones climáticas que ofrece servicios de carbono y sostenibilidad de extremo a extremo, tanto en los mercados de cumplimiento como en los voluntarios. Desde el origen y la verificación de proyectos hasta la emisión de créditos y su distribución en el mercado, Karbon-X garantiza transparencia e impacto medible en cada etapa. Más información en www.karbon-x.com.

Acerca de ALLCOT – A Karbon-X Company

ALLCOT, la división de desarrollo y asesoría de proyectos de Karbon-X, desarrolla y gestiona proyectos climáticos basados en ciencia que ofrecen reducciones de emisiones verificadas y co-beneficios sociales. Con más de una década de experiencia en cinco continentes, ALLCOT apoya la misión de Karbon-X de hacer que la acción climática confiable sea accesible y responsable a nivel mundial.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas, incluidas las expectativas sobre resultados futuros de proyectos y planes de expansión. Durante los próximos cinco a diez años, Karbon-X tiene como objetivo ampliar sus soluciones basadas en la naturaleza para restaurar ecosistemas adicionales, generar reducciones verificadas de emisiones y fortalecer los programas climáticos liderados por comunidades en sus regiones operativas. Estas declaraciones prospectivas se basan en expectativas y suposiciones actuales y están sujetas a riesgos e incertidumbres. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente. Karbon-X no asume ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones, salvo lo requerido por la ley.