Top Community 2025 marca el futuro del nuevo modelo de relación de marcas con audiencias

El futuro del marketing se presentó en Top Community 2025, el evento profesional celebrado en el hotel Los Molinos de Ibiza que reunió durante tres días a 40 líderes del sector. En un entorno de convivencia, reflexión y experiencias compartidas, los asistentes coincidieron en una conclusión clara: el modelo tradicional de relación entre marcas y consumidores ha quedado obsoleto.

Organizado en colaboración con Turismo de Ibiza, el encuentro apostó por un formato cercano, alejado del ruido corporativo, para analizar los grandes desafíos del sector. Entre las principales conclusiones destacó la evolución hacia un nuevo enfoque basado en menos impacto y más conexión; menos audiencias y más comunidades; menos anuncios y más cultura.

Uno de los temas centrales fue la atención. En un contexto saturado de estímulos publicitarios, el objetivo ya no es captar miradas, sino generar vínculos reales con los consumidores. El marketing se orienta hacia la relevancia, la autenticidad y la conexión emocional, entendiendo que la audiencia actual busca entretenimiento, participación y sentido de pertenencia, no simples mensajes comerciales.

El entretenimiento se consolidó como una nueva economía de relación, en la que el streaming, el deporte, la música y los creadores digitales actúan como pilares culturales. La transformación del consumo audiovisual, marcada por el liderazgo de YouTube en Smart TVs y el auge de formatos como los videopodcasts, refleja cómo las nuevas generaciones han sustituido la televisión por plataformas donde las historias se comparten y se viven de forma colectiva.

También se abordó el papel de la inteligencia artificial, ya considerada una herramienta de eficiencia presente y no una promesa futura. Las marcas más innovadoras están aplicando la IA para optimizar creatividades, personalizar la comunicación y mejorar la gestión operativa, siempre con la empatía como elemento diferenciador.

Las comunidades se definieron como el eje del nuevo marketing. Desde el fenómeno del fútbol fantasy hasta el auge de la MMA o el gaming, los consumidores se organizan en torno a pasiones compartidas que impulsan la conversación y la lealtad. En estos espacios, el usuario no solo consume, sino que participa activamente en la construcción del contenido y la identidad de las marcas.

La presencia de compañías como Repsol, Telepizza, Burger King, Iberia Express, Supermercados DIA, Universal, Totto, PepsiCo, Popeyes o Ibercaja confirmó que la transformación ya está en marcha. Top Community 2025 consolida un cambio de paradigma en el que las marcas que lideren la conexión con la cultura y las comunidades serán las que definan el futuro del marketing.