Clausura del II Encuentro Internacional de Mujeres Electas

El acto de clausura contó con la presencia del presidente del Fons Mallorquí de Cooperació y alcalde de Alaró, Llorenç Perelló; de Llorenç Galmés Verger, presidente del Consell de Mallorca; Antonia Maria Estarellas, vicepresidenta segunda y consejera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, así como vicepresidenta del Fons Mallorquí de Cooperació y Xelo Angulo Luna, vocal de la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad (CONFOCOS).

Llorenç Perelló ha afirmado que «cerramos esta segunda edición de Les Elegides con orgullo y con gratitud. Orgullo por ver cómo Mallorca se ha convertido estos días en un punto de encuentro para mujeres valientes e inspiradoras de todo el mundo; y gratitud por todo lo que nos llevamos de este intercambio de conocimientos, experiencias y emociones».

«Desde el Fons Mallorquí de Cooperació seguiremos trabajando para que la igualdad sea una realidad tangible y para que la cooperación local continúe siendo una herramienta para construir un mundo más justo, más humano y más solidario. Les Elegides no termina hoy: continúa en cada una de vosotras, en cada municipio, en cada decisión que ponga la vida, la paz y la igualdad en el centro».

Por su parte, Antonia Maria Estarellas expresó que «es un honor poder clausurar esta segunda edición de Les Elegides, un encuentro que, gracias al trabajo de todas las personas e instituciones implicadas, se ha consolidado como un espacio de referencia para el diálogo y la cooperación entre mujeres de todo el mundo. Queremos agradecer la dedicación y el esfuerzo de todas las participantes, así como la labor de la organización, que ha hecho posible estas jornadas. Enhorabuena por el trabajo realizado y por el excelente nivel de debate y participación que hemos visto estos días», ha concluido.

Xelo Angulo, vocal de la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad (CONFOCOS), ha cerró el encuentro destacando «el poder transformador de las redes de mujeres y la fuerza colectiva que se genera cuando trabajan unidas». Afirmó que «tras dos días de reflexión e intercambio, ha quedado demostrado que las mujeres son imparables y que las alianzas feministas son esenciales para avanzar hacia una sociedad más justa».

También quiso recordar a las mujeres de todo el mundo que continúan sufriendo violencias, discriminaciones y guerras olvidadas, como las de Sudán, y ha reivindicado que desde la cooperación municipalista no se puede permanecer indiferente ante estas realidades» y concluyó que «el desarrollo de un país y su salud democrática también se miden por su compromiso con la igualdad de oportunidades y de derechos entre mujeres y hombres, y ha hecho un llamamiento a seguir trabajando de manera colaborativa para consolidar una cooperación feminista fuerte, transformadora y comprometida con los derechos humanos».

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, destacó el valor de este espacio como punto de encuentro entre continentes y experiencias, asegurando que «las mujeres que hoy están aquí, procedentes de Europa, África y América Latina, son el puente entre realidades distintas pero unidas por una misma convicción: que el poder de transformar comienza en lo más cercano».

Galmés subrayó también que «desde el Consell de Mallorca y, especialmente, desde el Fons Mallorquí de Cooperació, defendemos con Les Elegides —un programa pionero y reconocido internacionalmente— que la participación activa de las mujeres en la política local es una contribución imprescindible a las grandes agendas internacionales de igualdad y sostenibilidad».

Liderazgo y resistencia en la política local

La jornada comenzó con la conferencia ‘Mujeres en política local: entre liderazgo y resistencia’, con la participación de Sílvia Soriano, investigadora en Derecho Constitucional (Universidad de Extremadura), y Laura Albaine, experta en políticas de género (CONICET / Universidad de Buenos Aires), presentada por Leonor Bosch, alcaldesa de Banyalbufar.

Bosch recordó que «el marco legislativo y las cuotas de género han abierto muchos caminos, pero aún queda mucho trabajo por hacer», y ha remarcado que iniciativas como Les Elegides «son espacios de aprendizaje y de cooperación para todas las mujeres electas».

Por su parte, Laura Albaine advirtió que «la violencia contra las mujeres en política es un hecho que provoca su abandono» y que, pese a los avances, «persisten condiciones de desigualdad en la participación política de las mujeres en toda su diversidad».

Asimismo, Sílvia Soriano centró su intervención en la violencia simbólica y mediática como un nuevo desafío para la democracia. «Las redes sociales y la prensa son un foco de violencia hacia las mujeres, lo que genera problemas emocionales y abandono de la política. El derecho de acceso y permanencia de las mujeres en política es un derecho fundamental recogido en la Constitución», ha afirmado.

Transformación y paz en los territorios

Por la tarde, la mesa ‘Mujeres electas: transformación y paz en los territorios’, moderada por Maria Antònia Serralta Cunill, alcaldesa de Bunyola, ha reunido voces de distintos países para debatir sobre el papel de las mujeres en la construcción de la paz, la cohesión social y la cooperación local.

Las intervenciones han coincidido en destacar que la paz se construye desde la proximidad y desde el ámbito local, y que la política municipal es esencial para garantizar convivencia, mediación y derechos humanos en contextos vulnerables.

Hannan Kaoud, concejala de Ramal·lah (Palestina), ha subrayado la importancia de crear espacios seguros para la población vulnerable, especialmente en contextos de conflicto. «En Palestina sin soberanía y con el colonialismo secular es importante definir qué es el espacio para nosotras. Para una mujer y para las comunidades locales que viven bajo el expansionismo de los colonos es imposible la toma de decisiones desde un territorio ocupado», ha asegurado.

«Cuando hablamos acerca del espacio, no nos vemos a nosotros, o a mí en un gobierno local, sino que me veo como una consejera local ocupándose de los asuntos locales, y es gratificante contar con la confianza que dan unas elecciones, que solo existen a nivel local, porque somos más legítimos en ese ámbito que en el nacional, que no existe para los palestinos».

Les Elegides, una red para el futuro

Con esta segunda edición, la Trobada Internacional de Dones Electes consolida Mallorca como un espacio de referencia en cooperación internacional, igualdad y liderazgo político femenino, en el marco del programa Les Elegides, galardonado con el Premio Europeo Platforma 2025 como ejemplo de buenas prácticas en cooperación descentralizada.