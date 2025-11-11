El Hotel Santa Marta, galardonado con tres premios internacionales en los World Luxury Awards 2025

El hotel ha obtenido los premios a Best Luxury Wedding Hotel del mundo, Best Luxury Family Hotel en España y Best Luxury Romantic Hotel en España, consolidando su posición como uno de los referentes del turismo de lujo en la Costa Brava, nacional e internacional.

Los World Luxury Awards es una ceremonia que reconoce la excelencia en el servicio de hoteles, spas, restaurantes y otras propiedades del lujo a nivel mundial. Se otorgan en categorías globales, continentales, regionales y nacionales, y su sistema de votación se compone por un jurado que son clientes y profesionales de la industria.

Excelencia en cada experiencia

El premio al Best Luxury Wedding Hotel reconoce a los hoteles que ofrecen experiencias nupciales únicas, donde el lujo, la personalización y la excelencia se reflejan en cada detalle. Destaca a aquellos hoteles que combinan escenarios espectaculares, frente al mar, la montaña o en entornos icónicos, con un servicio excepcional, gastronomía de alto nivel y atención minuciosa a novios e invitados. Este galardón valora al Hotel Santa Marta por su ubicación icónica en la Costa Brava, la versatilidad y accesibilidad de los espacios, la minuciosa atención en el diseño de bodas y la capacidad de crear momentos memorables bajo un sello de hospitalidad, sostenibilidad y elegancia inigualables.

El reconocimiento a Best Luxury Family Hotel destaca a los hoteles que ofrecen experiencias familiares excepcionales dentro del segmento de lujo, combinando confort, exclusividad y hospitalidad personalizada. Este galardón distingue al Hotel Santa Marta por su atención de alta calidad para todas las edades, con suites amplias y bien equipadas, cocina adaptada a las familias y espacios seguros que promueven el bienestar y la conexión entre padres e hijos. Además, también de la excelencia del servicio, la versatilidad de las instalaciones, la sostenibilidad y la capacidad de crear momentos memorables que reflejan la verdadera esencia del lujo familiar.

Finalmente, la obtención del título de Best Luxury Romantic Hotel distingue a los hoteles que ofrecen experiencias inolvidables para parejas, combinando escenarios de ensueño, hospitalidad de alto nivel y un servicio excepcional. Reconoce a aquellos establecimientos que crean ambientes íntimos y exclusivos, con atención personalizada, suites elegantes, gastronomía gourmet y detalles diseñados para la intimidad. Este galardón valora la capacidad de cada hotel para despertar emociones, ofrecer momentos únicos y reflejar la esencia del lujo a través de experiencias que celebran el amor y la conexión. El Hotel Santa Marta destaca por la intimidad y las increíbles vistas a la naturaleza, las excelentes propuestas gastronómicas de los restaurantes que se adentran a los sabores tradicionales del Mediterráneo. Y, además del spa exclusivo, con circuito de aguas, sauna, hammam y duchas de cromoterapia, diseñado especialmente para parejas que buscan desconexión y bienestar.

Estos galardones reafirman el compromiso del Hotel Santa Marta con la excelencia, la sostenibilidad, la hospitalidad y la personalidad mediterránea que lo caracterizan. Cada reconocimiento refleja la dedicación del equipo por ofrecer experiencias auténticas y personalizadas, donde el confort, el detalle y el entorno natural se integran de forma armoniosa. Con esta triple distinción, el Hotel Santa Marta consolida su liderazgo en el turismo de lujo y su vocación de seguir creando momentos inolvidables en el corazón de la Costa Brava.

Sobre Hotel Santa Marta

El Hotel Santa Marta es un hotel de 5 estrellas en la Costa Brava, situado en la playa de Santa Cristina, entre los jardines de Santa Clotilde y la Ermita de Santa Cristina. Ofrece elegantes habitaciones y suites con vistas al Mediterráneo o a sus jardines. Cuenta con varios restaurantes de gastronomía mediterránea, un bar con una amplia selección de vinos y cócteles, y el Beach Club SantaMar, que incluye zona de masajes, dos piscinas, solárium y pista de tenis. Con modernas instalaciones y un entorno impresionante, es ideal para eventos especiales, bodas y reuniones de negocios, garantizando una estancia inolvidable.