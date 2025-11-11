Madrileña Red de Gas es la empresa más sostenible del mundo, según el índice GRESB 2025

Madrileña Red de Gas, la distribuidora de gas natural que opera en más de 60 municipios de la Comunidad de Madrid y 5 distritos de la ciudad de Madrid, ha sido reconocida como la empresa más sostenible del mundo, según la evaluación global del Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) 2025. La compañía ha alcanzado la primera posición entre 650 compañías participantes de más de 80 países y ha obtenido la puntuación máxima posible (100 sobre 100) en todos los parámetros evaluados: Medioambiente, Social y Gobernanza.

El resultado sitúa a Madrileña Red de Gas como referente absoluto de sostenibilidad a nivel internacional. Lo hace por segundo año consecutivo, revalidando su liderazgo y demostrando la solidez y coherencia de su modelo en un entorno cada vez más competitivo. En esta edición y siguiendo una trayectoria de excelencia, la compañía no solo mantiene la máxima calificación de cinco estrellas, sino que se vuelve a posicionar como número uno global multisectorial, superando a todas las empresas participantes de los distintos sectores y regiones.

Con este reconocimiento, la distribuidora reafirma su compromiso con una gestión responsable, transparente y orientada al impacto positivo, integrando la sostenibilidad como pilar estratégico de su modelo de negocio. Madrileña Red de Gas entiende la sostenibilidad no como un fin en sí mismo, sino como un proceso continuo de mejora que refuerza la seguridad energética, la eficiencia operativa y el desarrollo social y ambiental en su entorno.

«Liderar el ranking GRESB 2025 supone mucho más que un reconocimiento técnico: es el reflejo de una forma de entender la empresa y su responsabilidad con el futuro», ha señalado Alejandro Lafarga, CEO de Madrileña Red de Gas. «Ser considerados la organización más sostenible del mundo supone un impulso para seguir avanzando con la misma convicción que ha guiado la trayectoria de la compañía: la de demostrar que una compañía puede crecer, innovar y liderar sin renunciar a su compromiso con las personas, con el entorno y con las generaciones futuras», concluye Lafarga.

La evaluación GRESB es uno de los principales referentes internacionales en materia de sostenibilidad, utilizada por más de 150 inversores institucionales para analizar el desempeño ESG de compañías de todo el mundo.

La primera posición global de Madrileña Red de Gas refuerza la solidez de su estrategia corporativa y su capacidad de liderazgo en un sector clave para la transición energética. Su modelo combina eficiencia operativa, innovación tecnológica y compromiso ambiental con una gobernanza responsable y un propósito claro: contribuir a un desarrollo sostenible, seguro y resiliente.