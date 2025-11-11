Resin Solutions inicia un plan global para expandir la producción de HTPB hasta 100 millones de dólares

Resin Solutions, empresa del portafolio de Pacific Avenue Capital Partners con sede en Exton, Pensilvania, anunció una iniciativa de expansión de capacidad de producción en múltiples fases para su línea de productos de polibutadieno terminado en hidroxilo («HTPB»), Poly bd®.

Resin Solutions ha comenzado la fase inicial de expansión, que incluye iniciativas para eliminar cuellos de botella y realizar inversiones de capital importantes en las instalaciones de la compañía en Channelview, Texas, y Ravenna, Italia, con el objetivo de ampliar la capacidad existente para satisfacer la demanda adicional prevista de los programas críticos de seguridad nacional de los Estados Unidos. Además, la Junta Directiva de Resin Solutions ha iniciado una evaluación de alcance y viabilidad para respaldar una expansión adicional de capacidad en nuevas plantas (greenfield) en Estados Unidos y Europa. La Junta Directiva de Resin Solutions, con el apoyo de Pacific Avenue Capital Partners, ha autorizado una inversión de hasta 100 millones de dólares para garantizar que Resin Solutions siga siendo capaz de atender la creciente demanda de HTPB en los mercados finales aeroespacial, de defensa e industrial.

Paralelamente, Resin Solutions continúa logrando avances significativos en el desarrollo de la próxima generación de tecnologías aglutinantes para la industria aeroespacial, incluyendo HTPB energéticos y metalizados, reforzando aún más su papel como líder técnico en materiales para los sectores aeroespacial y de defensa.

«Entendemos lo crítico que es el Poly bd® para nuestros clientes», dijo Joan Braca, directora ejecutiva de Resin Solutions. «Estas inversiones reflejan nuestro compromiso de satisfacer las necesidades de nuestros clientes con una fiabilidad, calidad y servicio de clase mundial».

Chris Sznewajs, fundador y socio gerente de Pacific Avenue Capital Partners, añadió: «Como proveedor líder para la industria aeroespacial y de defensa, Resin Solutions continúa invirtiendo de forma anticipada para asegurarse de satisfacer las necesidades de sus clientes. Además, la Junta ha aprobado inversiones adicionales para garantizar que innovemos en la próxima generación de agentes aglutinantes para nuestros programas y clientes más críticos».

El negocio Poly bd® de Resin Solutions está en una posición única para atender el mercado de HTPB, dada su larga trayectoria operativa y sus capacidades de producción demostradas en sus plantas de Channelview, Texas, y Ravenna, Italia. Resin Solutions también opera un centro de investigación y desarrollo de clase mundial en su sede de Exton, Pensilvania, que se centra en el desarrollo técnico de sus líneas de productos para responder a las necesidades futuras.

Acerca de Resin Solutions

Resin Solutions, con sede en Exton, Pensilvania, es un proveedor líder de aditivos funcionales para la industria. A través de sus líneas de productos Poly bd® y Dymalink®, la compañía presta servicios a una amplia gama de clientes en diversos mercados finales, incluyendo adhesivos y selladores, aeroespacial y defensa, electrónica e industrias en general.

Acerca de Pacific Avenue Capital Partners

Pacific Avenue Capital Partners es una firma de capital privado con sede en Los Ángeles, enfocada en desinversiones corporativas y otras situaciones complejas en el mercado medio. Pacific Avenue posee una amplia experiencia en fusiones y adquisiciones (M&A) y operaciones, lo que le permite gestionar transacciones complejas y generar valor mediante mejoras operativas, inversión de capital y crecimiento acelerado. Los miembros del equipo de Pacific Avenue han cerrado más de 120 transacciones, incluidas más de 50 desinversiones corporativas, en múltiples industrias a lo largo de sus carreras combinadas. Pacific Avenue adopta un enfoque colaborativo al asociarse con sólidos equipos de gestión para impulsar cambios estratégicos y sostenibles, ayudando a las empresas a alcanzar su máximo potencial. Para más información, visitar www.pacificavenuecapital.com.