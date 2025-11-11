El reto de la gestión del talento en 2026: la IA como motor de innovación en upskilling y reskilling

El upskilling, que consiste en mejorar y actualizar las competencias de los empleados para rendir mejor en su puesto actual, y el reskilling, que permite aprender nuevas competencias para asumir roles diferentes dentro de la organización, siempre han sido estrategias fundamentales para impulsar el desarrollo profesional. Más allá de beneficiar a las empresas, estas prácticas permiten a los profesionales seguir evolucionando, fortaleciendo su perfil y mejorando su empleabilidad a largo plazo. Sin embargo, en la era de la Inteligencia Artificial, estos procesos se enfrentan a un reto mayor, ya que además de dominar nuevas herramientas, los empleados deben adaptarse a un entorno en constante cambio en el que la tecnología transforma continuamente tareas, procesos y funciones laborales.

Esta urgencia de adaptación se refleja en las cifras del Foro Económico Mundial. Según su informe The Future of Jobs Report, el 50% de los trabajadores necesitarán un reskilling o upskilling durante 2025 debido al impacto de la automatización, y aproximadamente el 39% de las competencias clave cambiarán para 2030. Unas cifras que ponen de relieve que las empresas que no inviertan en actualizar las competencias de su plantilla corren el riesgo de quedarse atrás, a la vez que los trabajadores que no se adapten corren el riesgo de ver comprometido su desarrollo profesional en los próximos años.

«La situación actual hace que la actualización constante de habilidades sea una condición indispensable para mantenerse en el mercado. La irrupción de la Inteligencia Artificial y la velocidad con la que evoluciona la tecnología está transformando profundamente la forma de trabajar, y sobre todo, las capacidades que demandan las empresas. En The Valley somos plenamente conscientes de este desafío, y por eso acompañamos a organizaciones y profesionales en el desarrollo de las competencias estratégicas para el futuro, ayudándoles a incorporarlas de forma práctica en su día a día, con el objetivo de potenciar su crecimiento y fortalecer la capacidad de adaptación en un entorno tan dinámico como el actual«, señala Juan Luis Moreno, Partner & Managing Director de The Valley.

En este contexto, los expertos de The Valley, institución educativa especializada en business & tech y parte del Grupo Educativo UAX, han identificado la hoja de ruta que ayudará a las empresas a liderar la gestión del talento en 2026: