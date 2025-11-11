Zwheel presenta su nueva gama ZWolf: potencia, tecnología y diseño para conquistar el asfalto

La gama ZWolf fusiona la potencia imponente del ZCougar con la suspensión inigualable del ZRino, creando patinetes eléctricos versátiles y cómodos. Diseñados para quienes no se conforman con el asfalto liso y exigen un rendimiento excepcional en cualquier condición urbana.
Tres versiones, una misma esencia: fuerza y control
Cada modelo de la gama ZWolf ha sido diseñado para ofrecer un equilibrio perfecto entre rendimiento y estilo:
ZWolf: el modelo base, con motor de 500 W (1.000 W máx.), ofrece hasta 50 km de autonomía gracias a su batería de 15 Ah y 48 V. Ideal para quienes buscan una conducción ágil y eficiente en ciudad. Con suspensión de muelle trasera y delantera.
ZWolf Plus: sube el nivel con un motor de 1.000 W (2.000 W máx.) y batería de 20 Ah, alcanzando una autonomía de hasta 70 km. Incorpora doble freno hidráulico y doble suspensión de muelle para mayor seguridad y control.
ZWolf Duo: el buque insignia de la gama. Con doble motor de 500 W (2.000 W máx.), doble tracción y suspensión delantera y trasera de muelle regulable, domina todo tipo de terrenos con una autonomía de hasta 70 km.
Innovación y seguridad como sello Zwheel
Los nuevos ZWolf incorporan características inéditas en la categoría:
Acelerador de puño y de botón incluidos de serie para una conducción más precisa y deportiva.
Frenos hidráulicos de serie en los modelos ZWolf Plus y ZWolf Duo, garantizando una frenada potente y estable.
Doble amortiguación de muelle regulable, para adaptarse tanto al asfalto urbano como a caminos irregulares.
Sistema AER de regeneración de energía, que recarga la batería durante las frenadas.
Luces LED RGB en la base, que aportan personalidad y visibilidad.
Puerto USB en el panel para cargar dispositivos móviles.
Conectividad total: incorporan una nueva App con el sistema Tuya
La nueva gama ZWolf estrena una App totalmente renovada basada en el sistema Tuya, que ofrece una experiencia de conectividad avanzada y segura. Gracias a la conexión Bluetooth, los usuarios pueden vincular el patinete a su smartphone y acceder a múltiples funciones inteligentes: geolocalización, bloqueo remoto, control de velocidad, monitorización de batería y ajustes personalizados.
El sistema Tuya, reconocido por su fiabilidad en el ámbito de la domótica, convierte al ZWolf en un vehículo inteligente y conectado, capaz de integrarse con el estilo de vida digital del usuario.
Pensado hasta el último detalle
ZWheel también ha rediseñado el proceso de montaje: el guardabarros trasero y el manillar se envían desmontados para evitar daños durante el transporte. Cada modelo cuenta con certificación DGT y grado de protección IPX4 asegurando su cumplimiento con las normativas europeas.
Gama ZWolf: diseño agresivo, potencia sin límites
La nueva gama ZWolf ya está disponible en los canales oficiales de Zwheel, su tienda física en Barcelona y en distribuidores autorizados. Tres modelos, una misma filosofía: libertad, potencia y tecnología al alcance de todos.