Zwheel presenta su nueva gama ZWolf: potencia, tecnología y diseño para conquistar el asfalto

La gama ZWolf fusiona la potencia imponente del ZCougar con la suspensión inigualable del ZRino, creando patinetes eléctricos versátiles y cómodos. Diseñados para quienes no se conforman con el asfalto liso y exigen un rendimiento excepcional en cualquier condición urbana.

Tres versiones, una misma esencia: fuerza y control

Cada modelo de la gama ZWolf ha sido diseñado para ofrecer un equilibrio perfecto entre rendimiento y estilo:

ZWolf : el modelo base, con motor de 500 W (1.000 W máx.) , ofrece hasta 50 km de autonomía gracias a su batería de 15 Ah y 48 V. Ideal para quienes buscan una conducción ágil y eficiente en ciudad. Con suspensión de muelle trasera y delantera.

ZWolf Plus : sube el nivel con un motor de 1.000 W (2.000 W máx.) y batería de 20 Ah , alcanzando una autonomía de hasta 70 km . Incorpora doble freno hidráulico y doble suspensión de muelle para mayor seguridad y control.

ZWolf Duo: el buque insignia de la gama. Con doble motor de 500 W (2.000 W máx.), doble tracción y suspensión delantera y trasera de muelle regulable, domina todo tipo de terrenos con una autonomía de hasta 70 km.

Innovación y seguridad como sello Zwheel

Los nuevos ZWolf incorporan características inéditas en la categoría:

Acelerador de puño y de botón incluidos de serie para una conducción más precisa y deportiva.

Frenos hidráulicos de serie en los modelos ZWolf Plus y ZWolf Duo , garantizando una frenada potente y estable.

Doble amortiguación de muelle regulable , para adaptarse tanto al asfalto urbano como a caminos irregulares.

Sistema AER de regeneración de energía , que recarga la batería durante las frenadas.

Luces LED RGB en la base , que aportan personalidad y visibilidad.

Puerto USB en el panel para cargar dispositivos móviles.

Conectividad total: incorporan una nueva App con el sistema Tuya

La nueva gama ZWolf estrena una App totalmente renovada basada en el sistema Tuya, que ofrece una experiencia de conectividad avanzada y segura. Gracias a la conexión Bluetooth, los usuarios pueden vincular el patinete a su smartphone y acceder a múltiples funciones inteligentes: geolocalización, bloqueo remoto, control de velocidad, monitorización de batería y ajustes personalizados.

El sistema Tuya, reconocido por su fiabilidad en el ámbito de la domótica, convierte al ZWolf en un vehículo inteligente y conectado, capaz de integrarse con el estilo de vida digital del usuario.

Pensado hasta el último detalle

ZWheel también ha rediseñado el proceso de montaje: el guardabarros trasero y el manillar se envían desmontados para evitar daños durante el transporte. Cada modelo cuenta con certificación DGT y grado de protección IPX4 asegurando su cumplimiento con las normativas europeas.

Gama ZWolf: diseño agresivo, potencia sin límites

La nueva gama ZWolf ya está disponible en los canales oficiales de Zwheel, su tienda física en Barcelona y en distribuidores autorizados. Tres modelos, una misma filosofía: libertad, potencia y tecnología al alcance de todos.