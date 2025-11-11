Zwheel presenta su nueva gama ZWolf: potencia, tecnología y diseño para conquistar el asfalto

  • ESP
La marca española de movilidad eléctrica Zwheel lanzó ayer, 10 de noviembre, su nueva gama ZWolf, una serie de patinetes eléctricos que redefine la potencia, el confort y la conectividad urbana. Con tres modelos, ZWolf, ZWolf Plus y ZWolf Duo, la firma da un salto adelante en tecnología, seguridad y diseño, consolidando su liderazgo en innovación dentro del sector de la movilidad eléctrica

La gama ZWolf fusiona la potencia imponente del ZCougar con la suspensión inigualable del ZRino, creando patinetes eléctricos versátiles y cómodos. Diseñados para quienes no se conforman con el asfalto liso y exigen un rendimiento excepcional en cualquier condición urbana. 

Tres versiones, una misma esencia: fuerza y control 
Cada modelo de la gama ZWolf ha sido diseñado para ofrecer un equilibrio perfecto entre rendimiento y estilo: 

  • ZWolf: el modelo base, con motor de 500 W (1.000 W máx.), ofrece hasta 50 km de autonomía gracias a su batería de 15 Ah y 48 V. Ideal para quienes buscan una conducción ágil y eficiente en ciudad. Con suspensión de muelle trasera y delantera.  

  • ZWolf Plus: sube el nivel con un motor de 1.000 W (2.000 W máx.) y batería de 20 Ah, alcanzando una autonomía de hasta 70 km. Incorpora doble freno hidráulico y doble suspensión de muelle para mayor seguridad y control. 

  • ZWolf Duo: el buque insignia de la gama. Con doble motor de 500 W (2.000 W máx.), doble tracción y suspensión delantera y trasera de muelle regulable, domina todo tipo de terrenos con una autonomía de hasta 70 km

Innovación y seguridad como sello Zwheel 
Los nuevos ZWolf incorporan características inéditas en la categoría: 

  • Acelerador de puño y de botón incluidos de serie para una conducción más precisa y deportiva. 

  • Frenos hidráulicos de serie en los modelos ZWolf Plus y ZWolf Duo, garantizando una frenada potente y estable. 

  • Doble amortiguación de muelle regulable, para adaptarse tanto al asfalto urbano como a caminos irregulares.

  • Sistema AER de regeneración de energía, que recarga la batería durante las frenadas. 

  • Luces LED RGB en la base, que aportan personalidad y visibilidad. 

  • Puerto USB en el panel para cargar dispositivos móviles. 

     

Conectividad total: incorporan una nueva App con el sistema Tuya 
La nueva gama ZWolf estrena una App totalmente renovada basada en el sistema Tuya, que ofrece una experiencia de conectividad avanzada y segura. Gracias a la conexión Bluetooth, los usuarios pueden vincular el patinete a su smartphone y acceder a múltiples funciones inteligentes: geolocalización, bloqueo remoto, control de velocidad, monitorización de batería y ajustes personalizados

El sistema Tuya, reconocido por su fiabilidad en el ámbito de la domótica, convierte al ZWolf en un vehículo inteligente y conectado, capaz de integrarse con el estilo de vida digital del usuario. 

Pensado hasta el último detalle 
ZWheel también ha rediseñado el proceso de montaje: el guardabarros trasero y el manillar se envían desmontados para evitar daños durante el transporte. Cada modelo cuenta con certificación DGT y grado de protección IPX4 asegurando su cumplimiento con las normativas europeas. 

Gama ZWolf: diseño agresivo, potencia sin límites 
La nueva gama ZWolf ya está disponible en los canales oficiales de Zwheel, su tienda física en Barcelona y en distribuidores autorizados. Tres modelos, una misma filosofía: libertad, potencia y tecnología al alcance de todos

