Air T recibe el apoyo de los acreedores para la adquisición de Rex

Air T, Inc. (NASDAQ:AIRT) se complace en anunciar que la mayoría de los acreedores de Rex —tanto en número como en valor— han votado a favor de su oferta para adquirir Rex en la segunda reunión de acreedores celebrada el 11 de noviembre de 2025.

Este fuerte respaldo refleja la confianza en la visión de Air T para Rex y su compromiso con la aviación regional en Australia. La firma se toma muy en serio sus responsabilidades en virtud del propuesto Acuerdo de Administración de la Empresa.

Desde Air T entienden que los Administradores tienen la intención de cerrar la transacción antes de fin de año, y están trabajando estrechamente con todas las partes para garantizar una finalización fluida y oportuna.

Air T agradece el apoyo mostrado a lo largo de este proceso y espera con interés finalizar la adquisición y comenzar un nuevo capítulo para Rex y las comunidades regionales de toda Australia.

Nota sobre preguntas de los interesados

En caso de tener preguntas relacionadas con este comunicado o con otros asuntos de Air T, utilizar su función interactiva de preguntas y respuestas a través de Slido.com, accesible desde su sitio web, para enviar cualquier consulta. La firma tiene la intención de mantener ese enlace abierto y disponible para las preguntas de los accionistas. Las preguntas enviadas a través de Slido serán respondidas «en directo» y por escrito en la Junta Anual, así como mediante una respuesta escrita trimestral. Los requisitos legales y prácticos impiden a la compañía responder a todas las preguntas enviadas; no obstante, existe la intención de abordar todas las preguntas razonables y pertinentes con una respuesta escrita.

Acerca de Air T, Inc.

Fundada en 1980, Air T Inc. es una cartera de potentes empresas y activos financieros, cada una de ellas independiente pero interrelacionada. Sus segmentos principales son carga aérea nocturna, equipos de apoyo en tierra, aeronaves comerciales, motores y repuestos, y soluciones digitales. Busca ampliar, fortalecer y diversificar el flujo de efectivo neto después de impuestos por acción de Air T. Su objetivo es desarrollar los negocios principales de Air T y, cuando sea apropiado, expandirse a industrias adyacentes y otras. La firma busca activar el crecimiento y superar los desafíos, al tiempo que genera un valor significativo para todas las partes interesadas. Para obtener más información, visitar www.airt.com. La información disponible en el sitio web tiene únicamente fines informativos y no se incorpora por referencia a este comunicado de prensa.

